4.93 रुपये पेट्रोल और 7.15 रुपये बढ़े डीजल के दाम, पंप मालिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Price Hiked: अब पाकिस्तान में पेट्रोल की नई कीमत 320.73 रुपये (पाकिस्तानी रुपया) प्रति लीटर और हाई-स्पीड डीजल की कीमत 367.21 रुपये (पाकिस्तानी रुपया) प्रति लीटर हो गई है
पाकिस्तानी सरकार ने पेट्रोल के दाम में 4.93 रुपये प्रति लीटर और हाई-स्पीड डीजल (HSD) में 7.15 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। नई दरें 22 जुलाई से लागू हो गई हैं। पहले रेट हफ्ते या 15 दिन में बदलते थे, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने इसे रोजाना अपडेट करने का फैसला किया है। इससे खफा पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने देशभर में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है।
कीमतों में इस बदलाव के बाद अब पाकिस्तान में पेट्रोल की नई कीमत 320.73 रुपये (पाकिस्तानी रुपया) प्रति लीटर और हाई-स्पीड डीजल की कीमत 367.21 रुपये (पाकिस्तानी रुपया) प्रति लीटर हो गई है। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल के दाम में 13.18 रुपये प्रति लीटर और हाई-स्पीड डीजल में 13.80 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी।
कच्चे तेल की कीमतें करीब 30 प्रतिशत बढ़ीं
बता दें इस महीने कच्चे तेल की कीमतें करीब 30 प्रतिशत बढ़ी हैं। आज ब्रेंट क्रूड 95.75 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। कच्चे तेल के दाम में तेजी के चलते इस महीने पड़ोसी पाकिस्तान में दो बार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ चुके हैं।
अभी रिकॉर्ड ऊंचाई से नीचे हैं दाम
लगातार दो बढ़ोतरी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल अपने रिकॉर्ड ऊंचाई से नीचे हैं। 3 अप्रैल को यहां डीजल की कीमत 520.35 रुपये प्रति लीटर के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गई थी। तेल की कीमतों में यह तेजी 28 फरवरी को अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने के बाद देखने को मिली थी, जब डीजल 281 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर था।
वहीं दूसरी ओर, पेट्रोल की कीमत भी 3 अप्रैल को 458.41 रुपये प्रति लीटर के हाई पर पहुंच गई थी, जिसकी शुरुआत मार्च के पहले हफ्ते में 266 रुपये प्रति लीटर से हुई थी।
देश दुनिया के क्या हैं हाल
अगर भारत की बात करें तो अभी यहां राहत है। पेट्रोल-डीजल के दाम मई से ही स्थिर हैं। दिल्ली में पेट्रोल ₹102.12 और डीजल ₹95.20 प्रति लीटर पर स्थिर है।
अन्य पड़ोसी देशों की बात करें तो भारतीय रुपये के हिसाब से भूटान में पेट्रोल ₹97.34 प्रति लीटर है। वहीं, म्यांमार में ₹101.25, भारत में औसतन ₹108, बंग्लादेश में ₹113.31, चीन में ₹113.55 और नेपाल में ₹123.33 प्रति लीटर है।ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेज डॉट कॉम द्वारा जारी ताजा रेट मुताबिक पड़ोसी देशों में सबसे महंगा पेट्रोल श्रीलंका में ₹141.91 लीटर है।
फिलहाल बाजार की नजर कच्चे तेल की कीमतों और पश्चिम एशिया की स्थिति पर बनी हुई है। अगर वैश्विक हालात में सुधार नहीं हुआ तो पेट्रोल-डीजल के दामों में और बढ़ोतरी तथा महंगाई में तेजी देखने को मिल सकती है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
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