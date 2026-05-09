Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल 25 रुपये, डीजल 7 रुपये हुआ महंगा, रातों-रात बढ़े दाम? चेक करें अपने शहर का रेट
Petrol Diesel Price Today: आज शनिवार के दिन भी सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया है। आखिरी बार पेट्रोल का रेट 25 रुपये और डीजल का रेट 7 रुपये शेल इंडिया ने बढ़ाया था।
Petrol Diesel Price Today: तेल कंपनियों ने आज शनिवार को एक बार फिर से तेल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया है। सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से आखिरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2022 में इजाफा किया था। हालांकि, बीच कुछ प्राइवेट कंपनियों ने तेल के रेट को बढ़ाया था। कंपनी ने 1 अप्रैल 2026 को पेट्रोल के रेट में 7.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल के रेट में 25.01 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया था। शेल इंडिया की तरफ से की गई इस बढ़ोतरी के बाद उनके पंप पर पेट्रोल 119.85 रुपये प्रति लीटर और डीजल 123.52 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है।
नायरा ने मार्च में किया था पेट्रोल और डीजल के रेट में इजाफा (Petrol Diesel Price hike news)
युद्ध शुरू होने के कुछ ही दिन के बाद नायरा ने पेट्रोर और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। 26 मार्च को कंपनी ने पेट्रोल के रेट में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल के रेट में 3 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया था।
आपके शहर में क्या है पेट्रोल का रेट (Petrol Price today)
नई दिल्ली - 94.72 रुपये
मुंबई - 104.21 रुपये
कोलकाता - 103.94 रुपये
चेन्नई - 100.75 रुपये
अहमदाबाद - 94.49 रुपये
बेंगलुरू - 102.92 रुपये
हैदराबाद - 107.46 रुपये
जयपुर - 104.72 रुपये
लखनऊ - 94.69 रुपये
पुणे - 104.04 रुपये
चंडीगढ़ - 94.30 रुपये
इंदौर - 106.48 रुपये
पटना - 105.58 रुपये
सूरत - 95 रुपये
नासिक - 95.50 रुपये
डीजल का क्या है रेट? (Diesel Price today)
दिल्ली - 87.62 रुपये
मुंबई - 92.15 रुपये
चेन्नई - 92.34 रुपये
अहमदाबाद - 90.17 रुपये
बेंगलुरू - 89.02 रुपये
हैदराबाद - 95.70 रुपये
जयपुर - 90.21 रुपये
लखनऊ - 87.80 रुपये
पुणे - 90.57 रुपये
चंडीगढ़ - 82.45 रुपये
इंदौर - 91.88 रुपये
पटना - 93.80 रुपये
सूरत - 89 रुपये
नासिक 0 89.50 रुपये
कंपनियों को हो रहा है भारी नुकसान (Petrol Diesel Loss)
युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्रूड ऑयल का रेट लगातार 100 डॉलर के पार बना हुआ है। हालांकि, इसके बाद भी सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू स्तर पर कीमतों को नहीं बढ़ाया है। जिसकी वजह से इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम को हर महीने मिलाकर 30,000 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है।
24 रुपये पेट्रोल और 30 रुपये डीजल का हो रहा नुकसान (Petrol Diesel rate updates)
इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक सरकार और तेल कंपनियां मिलकर मौजूदा परिस्थियों में प्रति लीटर पेट्रोल पर 24 रुपये और डीजल पर 30 रुपये प्रति लीटर का नुकसान उठा रही हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में कीमतों में इजाफा किया जा सकता है। बता दें, सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। जिससे तेल कंपनियों को राहत मिली। लेकिन यह भी अब नाकाफी हो रहा है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।