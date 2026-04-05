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पेट्रोल 7.41 रुपये महंगा, डीजल के रेट में 25 रुपये का इजाफा, इस कंपनी ने बढ़ाई कीमत, फटाफट चेक करें अपने शहर का दाम

Apr 05, 2026 07:50 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Petrol Diesel Price Today: नायरा के बाद Shell India ने पेट्रोल के रेट में 7.41 रुपये और डीजल की कीमत में 25 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया है। सरकारी ने पुरानी कीमतें आज भी बरकरार रखी हैं। 

पेट्रोल 7.41 रुपये महंगा, डीजल के रेट में 25 रुपये का इजाफा, इस कंपनी ने बढ़ाई कीमत, फटाफट चेक करें अपने शहर का दाम

Petrol Diesel Price Today: सरकारी ऑयल कंपनियों ने आज रविवार को एक बार फिर से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। तेल कंपनियों ने पुरानी कीमतों को बरकरार रखा है। बता दें, 1 अप्रैल को Shell India ने पेट्रोल के रेट में 7.41 रुपये और डीजल के रेट में 25 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया है।

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वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे हैं कच्चे तेल के रेट

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर कच्चे तेल की कीमतों में पर देखने को मिल रहा है। ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच जारी युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज प्रभावित हुई है। इसी रास्ते से दुनिया का 20 प्रतिशत कच्चा तेल गुजरता है। लेकिन अब यह बाधित होने के बाद कच्चे तेल के रेट में जोरदार इजाफा देखने को मिल रहा है।

ब्रेंट क्रूड ऑयल का रेट 109 डॉलर प्रति बैरल को क्रॉस तक पहुंच गया। युद्ध शुरू होने से पहले रेट 70 डॉलर प्रति बैरल के करीब था।

आज पेट्रोल का क्या है रेट?

नई दिल्ली में - 94.72

कोलकाता - 104.21

चेन्नई - 100.75

अहमदाबाद - 94.49

बेंगलुरू - 102.92

हैदराबाद - 107.46

जयपुर - 104.72

लखनऊ - 94.69

पुणे - 104.04

चंडीगढ़ - 94.30

इंदौर - 106.48

पटना - 105.58

सूरत - 95

नाशिक - 95.50

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आज डीजल का क्या है रेट?

दिल्ली - 87.62

मुंबई - 92.15

चेन्नई - 92.34

अहमदाबाद - 90.17

बेंगलुरू - 89.02

हैदराबाद - 95.70

जयपुर - 90.21

लखनऊ - 87.80

चंडीगढ़ - 82.45

इंदौर - 91.88

पटना - 93.80

सूरत - 89

नाशिक - 89.50

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प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में हुआ था इजाफा

1 अप्रैल को इंडियन ऑयल ने XP100 पेट्रोल के रेट में 11 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया था। जिसके बाद इसका रेट 149 रुपये से बढ़कर 160 रुपये प्रति लीटर के स्तर को क्रॉस कर गया था। प्रीमियम डीजल वैरिएंट एक्सट्रा ग्रीन की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिला है। यह अब 91.49 रुपये से बढ़कर 92.99 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है।

नायरा के बाद Shell India ने भी बढ़ाया रेट

प्राइवेट कंपनियों ने तेल की कीमतों में इजाफा शुरू कर दिया है। नयारा के बाद Shell India ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। पेट्रोल के रेट में कंपनी ने 7.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 25.01 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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