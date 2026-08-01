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पेट्रोल के दाम घटे, डीजल भी हुआ सस्ता...इस सरकार का बड़ा फैसला

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल (HSD) की कीमतों में क्रमशः 12 पैसे और 66 पैसे प्रति लीटर कटौती की गई है
  • यह कटौती तीन अगस्त तक के लिए है
petrol price
पाकिस्तान की सरकार का बड़ा फैसला

ग्लोबल टेंशन के बीच कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस माहौल में पाकिस्तान की सरकार ने 3 अगस्त तक के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम घटा दिए हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं।

क्या है नई बढ़ोतरी?

पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल (HSD) की कीमतों में क्रमशः 12 पैसे और 66 पैसे प्रति लीटर की कटौती की। कीमतों में बदलाव के बाद पेट्रोल की खुदरा कीमत ₹336.03 प्रति लीटर होगी। वहीं, हाई-स्पीड डीजल की कीमत ₹392.38 प्रति लीटर होगी। सरकार पेट्रोल पर ₹110 प्रति लीटर और डीजल पर ₹96 प्रति लीटर का टैक्स और ड्यूटी लगाती रहेगी। नई कीमतें 1 अगस्त से 3 अगस्त तक लागू रहेंगी। बता दें कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए पाकिस्तान में ईंधन की कीमतें रोजाना तय की जा रही हैं। इससे पहले, सरकार मार्च की शुरुआत से ही ईंधन की कीमतों में साप्ताहिक बदलाव की घोषणा कर रही थी।

₹458.41 तक पहुंची थी पेट्रोल की कीमत

अमेरिका और ईरान की जंग के बाद मार्च के पहले हफ्ते में पेट्रोल की कीमत पाकिस्तानी करेंसी में ₹266 थी लेकिन तीन अप्रैल को बढ़कर ₹458.41 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। वहीं, डीजल की कीमत 3 अप्रैल को दर्ज किए गए ₹520.35 के उच्चतम स्तर से नीचे आ गई है। बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने के बाद इसकी कीमत ₹281 प्रति लीटर से बढ़नी शुरू हुई थी।

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RLNG की कीमत में बड़ा उछाल

इस बीच, पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अगस्त के लिए रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस (RLNG) की कीमत में रिकॉर्ड 32% की बढ़ोतरी की घोषणा की। इससे यह सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड यानी SNGPL के लिए 25.83 डॉलर प्रति mmBtu और सुई साउथ गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड यानी SSGCL के लिए $25.09 प्रति mmBtu हो गई है। इसका मतलब है कि खुदरा कीमत ₹7,204 प्रति mmBtu होगी। यह कीमत स्पॉट मार्केट से आयातित पांच कार्गो पर आधारित है, क्योंकि US-ईरान युद्ध के कारण कतर से कोई शिपमेंट नहीं मिल सका। RLNG की कीमतों में यह अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। यह बढ़ोतरी पिछले महीने तय की गई RLNG कीमत के अलावा है।

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बता दें कि पाकिस्तान में पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल राजस्व के मुख्य स्रोत हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इनकी मासिक बिक्री लगभग 7,00,000 से 8,00,000 टन होती है जबकि केरोसिन की मासिक मांग केवल 10,000 टन है।

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लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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