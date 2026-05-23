110 रुपये लीटर के पार पहुंचा पेट्रोल, 8 दिन में तीसरी बार बढ़ गए दाम

पेट्रोल और डीजल के दाम 8 दिन में तीसरी बार बढ़े हैं। शनिवार को हुई बढ़ोतरी के साथ ही कोलकाता में पेट्रोल के दाम 110 रुपये के पार पहुंच गए हैं। अगर चार मेट्रो शहरों की बात करें तो कोलकाता में पेट्रोल सबसे महंगा है।

Petrol Diesel Price: पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। तेल कंपनियों ने शनिवार को पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर 87 पैसे और डीजल के दाम में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। पेट्रोल और डीजल के दाम 8 दिन में तीसरी बार बढ़े हैं। शनिवार को हुई बढ़ोतरी के साथ ही कोलकाता में पेट्रोल के दाम 110 रुपये के पार पहुंच गए हैं। अगर चार मेट्रो शहरों की बात करें तो कोलकाता में पेट्रोल सबसे महंगा है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 110.64 रुपये प्रति लीटर पर जा पहुंचे हैं। कोलकाता में डीजल भी सबसे महंगा है, यहां डीजल के दाम प्रति लीटर 97.02 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं।

इससे पहले कितने बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम

तेल कंपनियों ने इस हफ्ते की शुरुआत में पेट्रोल और डीजल के दाम में प्रति लीटर 90 पैसे की बढ़ोतरी की थी। वहीं, इससे पहले कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम प्रति लीटर 3-3 रुपये बढ़ाए थे। दाम बढ़ाए जाने से पहले तेल कंपनियों ने दावा किया था कि उन्हें हर दिन तगड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस बीच, आईजीएल ने सीएनजी के दाम भी प्रति किलो 1 रुपये बढ़ाए हैं। 10 दिन में सीएनजी के दाम में की गई यह तीसरी बढ़ोतरी है। हालिया बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सीएनजी की कीमतें बढ़कर 81.09 रुपये प्रति किलो पहुंच गई हैं।

कोलकाता में सबसे महंगा पेट्रोल, 110 रुपये के पार पहुंचा दाम शहर पेट्रोल के दाम (प्रति लीटर) डीजल के दाम (प्रति लीटर) कोलकाता 110.64 रुपये 97.02 रुपये चेन्नई 105.31 रुपये 96.98 रुपये मुंबई 108.49 रुपये 95.02 रुपये दिल्ली 99.51 रुपये 92.49 रुपये

पेट्रोल-डीजल के दाम पर BPCL ने कही यह बात

सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने मंगलवार को कहा कि वह फिलहाल 25-30 रुपये प्रति लीटर के घाटे पर पेट्रोल बेच रही है। वहीं, कंपनी ने कहा था कि वह पेट्रोल की बिक्री पर प्रति लीटर 10-14 रुपये का घाटा उठा रही है। इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग के हवाले से कहा गया है कि प्राइवेट रिटेलर शेल इंडिया 115 रुपये से ऊपर पर प्रति लीटर पेट्रोल बेच रही है। वहीं, कंपनी प्रति लीटर डीजल 126 रुपये से ज्यादा पर बेच रही है।