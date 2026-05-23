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110 रुपये लीटर के पार पहुंचा पेट्रोल, 8 दिन में तीसरी बार बढ़ गए दाम

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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पेट्रोल और डीजल के दाम 8 दिन में तीसरी बार बढ़े हैं। शनिवार को हुई बढ़ोतरी के साथ ही कोलकाता में पेट्रोल के दाम 110 रुपये के पार पहुंच गए हैं। अगर चार मेट्रो शहरों की बात करें तो कोलकाता में पेट्रोल सबसे महंगा है।

110 रुपये लीटर के पार पहुंचा पेट्रोल, 8 दिन में तीसरी बार बढ़ गए दाम

Petrol Diesel Price: पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। तेल कंपनियों ने शनिवार को पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर 87 पैसे और डीजल के दाम में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। पेट्रोल और डीजल के दाम 8 दिन में तीसरी बार बढ़े हैं। शनिवार को हुई बढ़ोतरी के साथ ही कोलकाता में पेट्रोल के दाम 110 रुपये के पार पहुंच गए हैं। अगर चार मेट्रो शहरों की बात करें तो कोलकाता में पेट्रोल सबसे महंगा है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 110.64 रुपये प्रति लीटर पर जा पहुंचे हैं। कोलकाता में डीजल भी सबसे महंगा है, यहां डीजल के दाम प्रति लीटर 97.02 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं।

इससे पहले कितने बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम
तेल कंपनियों ने इस हफ्ते की शुरुआत में पेट्रोल और डीजल के दाम में प्रति लीटर 90 पैसे की बढ़ोतरी की थी। वहीं, इससे पहले कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम प्रति लीटर 3-3 रुपये बढ़ाए थे। दाम बढ़ाए जाने से पहले तेल कंपनियों ने दावा किया था कि उन्हें हर दिन तगड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस बीच, आईजीएल ने सीएनजी के दाम भी प्रति किलो 1 रुपये बढ़ाए हैं। 10 दिन में सीएनजी के दाम में की गई यह तीसरी बढ़ोतरी है। हालिया बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सीएनजी की कीमतें बढ़कर 81.09 रुपये प्रति किलो पहुंच गई हैं।

कोलकाता में सबसे महंगा पेट्रोल, 110 रुपये के पार पहुंचा दाम
शहरपेट्रोल के दाम (प्रति लीटर)डीजल के दाम (प्रति लीटर)
कोलकाता110.64 रुपये97.02 रुपये
चेन्नई105.31 रुपये96.98 रुपये
मुंबई108.49 रुपये95.02 रुपये
दिल्ली99.51 रुपये92.49 रुपये

पेट्रोल-डीजल के दाम पर BPCL ने कही यह बात
सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने मंगलवार को कहा कि वह फिलहाल 25-30 रुपये प्रति लीटर के घाटे पर पेट्रोल बेच रही है। वहीं, कंपनी ने कहा था कि वह पेट्रोल की बिक्री पर प्रति लीटर 10-14 रुपये का घाटा उठा रही है। इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग के हवाले से कहा गया है कि प्राइवेट रिटेलर शेल इंडिया 115 रुपये से ऊपर पर प्रति लीटर पेट्रोल बेच रही है। वहीं, कंपनी प्रति लीटर डीजल 126 रुपये से ज्यादा पर बेच रही है।

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पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक
इस बीच, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने बताया है कि देश के पास पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक है और लोगों से पैनिक बाइंग से बचने का आग्रह किया है। मिडिल ईस्ट में फिलहाल तनाव की स्थिति बनी हुई है और इसी वजह से इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेज में तेज उछाल आया है। कच्चे तेल का दाम बढ़ने की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम में यह हालिया बढ़ोतरी की गई है। भारत अपनी क्रूड ऑयल जरूरतों का करीब 85 पर्सेंट हिस्सा इंपोर्ट करता है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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