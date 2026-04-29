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पश्चिम बंगाल से दिल्ली में ₹10 सस्ता है पेट्रोल, यूपी में कहां सबसे महंगा और सस्ता

Apr 29, 2026 07:50 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Petrol Diesel Rates Today 29 April: आज पश्चिम बंगाल में मतदान है और इस बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दी हैं। पश्चिम बंगाल समेत देश के विभिन्न शहरों में क्या हैं तेल के लेटेस्ट रेट…

पश्चिम बंगाल से दिल्ली में ₹10 सस्ता है पेट्रोल, यूपी में कहां सबसे महंगा और सस्ता

Petrol Diesel Rates Today 29 April: ऑयल मार्केट से कई बड़ी खबरें हैं। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के OPEC छोड़ने के फैसले ने दशकों पुराने इस तेल गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। इसके बावजूद कच्चा तेल 110 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया है। अगर भारत की बात करें तो आज पश्चिम बंगाल में मतदान है और इस बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दी हैं। पश्चिम बंगाल समेत देश के किसी राज्य में 29 अप्रैल 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल पश्चिम बंगाल से करीब-करीब 10 रुपये सस्ता है।

पश्चिम बंगाल के शहरों में क्या हैं पेट्रोल के रेट

पश्चिम बंगाल के शहरों की बात करें तो एचपीसीएल के पेट्रोल पंपों पर कूचबिहार में पेट्रोल ₹106.14 प्रति लीटर है। इसके बाद बहरामपुर (₹106.12), कृष्णानगर (₹106.07) और पुरुलिया (₹106.05) जैसे शहर भी ₹106 के आसपास बने हुए हैं। वहीं, कोलकाता, हावड़ा और अलीपुर में पेट्रोल ₹104.99 प्रति लीटर पर स्थिर है।

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डीजल में भी यही ट्रेंड: डीजल की कीमतों में भी इसी तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कूचबिहार में डीजल ₹92.87 प्रति लीटर है, जबकि कोलकाता, हावड़ा और अलीपुर में यह ₹91.81 प्रति लीटर पर बना हुआ है। तमलुक में डीजल ₹91.41 के स्तर पर है।

उत्तर प्रदेश में पेट्रोल-डीजल के रेट

यूपी की राजधानी लखनऊ में पेट्रोल ₹94.69 और डीजल ₹87.80 प्रति लीटर है। कानपुर में पेट्रोल ₹94.44 और डीजल ₹87.49 है, जबकि वाराणसी में पेट्रोल ₹95.53 और डीजल ₹88.70 तक पहुंच गया है। गोरखपुर में पेट्रोल ₹94.89 और डीजल ₹88.03 है। नोएडा और गाजियाबाद जैसे NCR शहरों में भी कीमतें ₹94.5 से ₹94.8 के बीच बनी हुई हैं।

यूपी में कहां सबसे महंगा और सस्ता पेट्रोल

अगर यूपी के जिलों की तुलना करें तो mypetrolprice.com के मुताबिक रामपुर में पेट्रोल सबसे महंगा ₹97.44 प्रति लीटर दर्ज किया गया है, जबकि मथुरा में यह ₹94.20 के स्तर पर सबसे सस्ता है। इसी तरह डीजल भी रामपुर में ₹84.13 और बाकी जिलों में ₹87-88 के बीच बना हुआ है।

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क्यों अलग-अलग हैं कीमतें?

ईंधन की कीमतों में यह अंतर मुख्य रूप से राज्य टैक्स (VAT), डीलर कमीशन और ट्रांसपोर्टेशन लागत की वजह से होता है। हर जगह इन फैक्टर्स का प्रभाव अलग-अलग पड़ता है, जिससे राज्यवार और एक ही राज्य में शहर दर शहर कीमतों में फर्क दिखता है।

आगे क्या होगा?

यूएई का यह फैसला भारत के लिए सस्ते तेल का बड़ा अवसर पैदा कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ने से कीमतों में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही। यूएई के इस फैसले को खाड़ी देशों में फूट के तौर पर भी देखा जा रहा है। यह फैसला ऐसे समय पर आया है, जब पश्चिम एशिया में हालात तनावपूर्ण हैं। होर्मुज जलमार्ग के बाधित होने से कच्चे तेल की वैश्विक सप्लाई पर संकट बना हुआ है। यूएई 1967 से ओपेक का सदस्य बना हुआ।

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Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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