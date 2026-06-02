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पेट्रोल-डीजल के रेट 2 जून को हो गए अपडेट, राहत मिली या आफत आई? कच्चे तेल में फिर लगी आग

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Petrol Diesel Rates Today: तेल के दाम पिछले महीने ताबड़तोड़ बढ़े थे। अभी एक दिन पहले ही कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी बढ़े। दूसरी ओर ब्रेंट क्रूड 0.28 डॉलर प्रति बैरल महंगा होकर 95.26 डॉलर पर पहुंच गया है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों HPCL, BPCL और IOCL ने पेट्रोल-डीजल के रेट अपडेट भी कर दी हैं।

पेट्रोल-डीजल के रेट 2 जून को हो गए अपडेट, राहत मिली या आफत आई? कच्चे तेल में फिर लगी आग

Petrol Diesel Rates today: पेट्रोल-डीजल के दाम पिछले महीने ताबड़तोड़ बढ़े थे। अभी एक दिन पहले ही कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी बढ़े। दूसरी ओर ब्रेंट क्रूड आज 0.28 डॉलर प्रति बैरल महंगा होकर 95.26 डॉलर पर पहुंच गया है। जबकि, WTI में 0.27 डॉलर प्रति बैरल का इजाफा हुआ है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक आज यह 92.43 डॉलर प्रति बैरल पर है।

इस बीच सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों HPCL, BPCL और IOCL ने पेट्रोल-डीजल के रेट अपडेट भी कर दी हैं। आज के रेट के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल 102.12 और डीजल 95.20 रुपये लीटर है। मुंबई में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 111.21 और डीजल की कीमत मुंबई 97.83 रुपये है। यानी पेट्रोल-डीजल के उपभोक्ताओं के लिए आज 2 जून यानी मंगलवार राहत भरा है।

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कोलकाता में एक लीटर पेट्रोल की कीमत आज 113.51 रुपये और डीजल की कीमत 99.82 रुपये है। वहीं चेन्नई में भी रेट में कोई बदलाव नहीं है। आज चेन्नई में पेट्रोल 107.77 रुपये और डीजल 99.55 रुपये लीटर है।

लखनऊ, पटना, जयपुर, देहरादून में पेट्रोल-डीजल के रेट

लखनऊ में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत आज 102.05 रुपये और डीजल 99.28 रुपये लीटर है। दूसरी ओर देहरादून में पेट्रोल 100.20 रुपये और डीजल 97.10 रुपये लीटर है। जयपुर में पेट्रोल 112.66 रुपये और डीजल 97.78 रुपये लीटर है। जबकि, पटना में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 112.70 रुपये और डीजल का दाम 99.87 रुपये है।

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रायपुर, चंडीगढ़ और भोपाल में क्या हैं पेट्रोल-डीजल के रेट

चंडीगढ़ में पेट्रोल आज 101.53 और डीजल 89.63 रुपये लीटर है। भोपाल में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 114.65 रुपये और डीजल की 99.74 पर है। वहीं, रायपुर पेट्रोल 107.96 और डीजल 101.17 रुपये लीटर है।

7.50 रुपये तक बढ़ चुके हैं पेट्रोल-डीजल के दाम

बता दें 25 मई को पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये महंगा हुआ था। इससे पहले 23 मई को पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। सबसे पहले 15 मई को ₹3 प्रति लीटर की बड़ी छलांग लगाई गई थी।

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इसके बाद 19 मई को करीब 90 पैसे की बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी का असर यह हुआ कि अधिकतर राज्यों में अब पेट्रोल 110 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। जबकि, आंध्र प्रदेश , ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, केरल, मध्यप्रदेश, और पश्चिम बंगाल में डीजल भी 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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