Petrol Diesel Rates Today: पेट्रोल-डीजल के रेट अपडेट, कच्चा तेल $86 पर, कहां कितना महंगा है फ्यूल

Petrol Diesel Price Today: ईरान- अमेरिका में जारी जंग के कारण कच्चे तेल के बाजार में हड़कंप मच गया है। अमेरिकी हमलों के बाद 15 जुलाई की सुबह ब्रेंट क्रूड तेल $86 प्रति बैरल पर पहुंच गया। पिछले एक हफ्ते में कच्चे तेल के दाम करीब 14 से 15 डॉलर प्रति बैरल बढ़ चुके हैं। बता दें एक बैरल कच्चे तेल में अगर 10 डॉलर की बढ़ोतरी होती है तो इसकी वजह से भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को करीब 6 रुपये प्रति लीटर का नुकसान होता है।

ब्लूमबर्ग के मुताबिक ब्रेंट क्रूड आज सुबह 1.27 डॉलर प्रति बैरल उछलकर 86 डॉलर पर पहुंच गया है। वहीं, WTI 0.92 डॉलर चढ़कर 80.26 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था। ईरान-अमेरिका में नए सिरे से युद्ध की आग भड़कने के बीच दुनिया के कई देशों में पेट्रोल-डीजल के दाम अचानक बढ़ गए। जबकि, भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आज भी कोई बदलाव नहीं हुआ है।

कहां कितना महंगा है पेट्रोल-डीजल अगर आज की बात करें तो ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेज डॉट कॉम के मुताबिक म्यांमार में अब भी पेट्रोल युद्ध के पहले के रेट से 35% और डीजल 26.2 प्रतिशत महंगा है। श्रीलंका में पेट्रोल अभी भी 45.6 प्रतिशत और डीजल 48 प्रतिशत महंगा है। नेपाल में पेट्रोल 25.5 और डीजल 37.3 प्रतिशत महंगा बिक रहा है।

बंग्लादेश में पेट्रोल की कीमत अभी 20.8 और डीजल की 15 प्रतिशत ऊपर है। पाकिस्तान में पेट्रोल 20.4 और डीजल 17.3 प्रतिशत महंगा है। इन सभी देशों में युद्ध के पहले की तुलना में तेल अभी बहुत महंगा है, जबकि भारत में दाम केवल 7 से 8 प्रतिशत ही बढ़े हैं।

कच्चे तेल के दाम बढ़ते ही ईंधन के दाम तुरंत बढ़ाते हैं कई देश भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक देश है। इसके बावजूद कच्चे तेल के दाम बढ़े, लेकिन सबसे अधिक पेट्रोल-डीजल के दाम में राहत यहीं मिली। ईरान-अमेरिका-इजरायल के सीजफायर से पहले युद्ध के दौरान जब कच्चे तेल के दाम अंधाधुंध बढ़ रहे तो पाकिस्तान, बंग्लादेश, चीन, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान जैसे पड़ेसियों के साथ-साथ दुनिया के तमाम देश महंगाई बोझ जनता पर डाल रहे थे।

उस समय भारत के 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे और पूरे 76 दिन तक पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़े। सरकार ने सारा बोझ अपने ऊपर लिया और पेट्रोल-डीजल से एक्साइज ड्यूटी भी 10-10 रुपये कम कर दिया। चुनाव खत्म होने के बाद मई में तेल की कीमतें चार बार में केवल 7.50-7.50 रुपये ही बढ़ीं।

भारत में पेट्रोल-डीजल के रेट क्या हैं दिल्ली में पेट्रोल की कीमत आज भी 102.12 और डीजल की 95.20 रुपये लीटर है। जबकि, लखनऊ में पेट्रोल 102.05 और डीजल 99.28 , अयोध्या में पेट्रोल 102.4 और डीजल 99.27, पटना में पेट्रोल 112.70 रुपये और डीजल 99.87, भोपाल में पेट्रोल 114.65 और डीजल 99.74 तथा इंदौर में पेट्रोल 114.61 और डीजल 99.70 रुपये लीटर है।