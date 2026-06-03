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अमेरिका-ईरान युद्ध थमा तो सस्ता होगा पेट्रोल? 35% तक गिर सकते हैं कच्चे तेल के दाम

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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पेट्रोल-डीजल के रेट ईरान-अमेरिका युद्ध पर टिका हुआ है। अगर वॉर थमा तो ब्रेंट क्रूड $80 तक आ सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में गिरावट हो सकती है।

अमेरिका-ईरान युद्ध थमा तो सस्ता होगा पेट्रोल? 35% तक गिर सकते हैं कच्चे तेल के दाम

अमेरिका और ईरान के बीच फरवरी 2026 में शुरू हुए संघर्ष ने दुनिया के ऑयल मार्केट को हिलाकर रख दिया है। युद्ध और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमतें करीब 70% तक उछल गईं। फरवरी में करीब 72 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा ब्रेंट क्रूड कुछ ही महीनों में 120 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया।

एक समय तो इसकी कीमत 126 डॉलर प्रति बैरल के इंट्राडे हाई तक चली गई थी। हालांकि अब स्थिति कुछ बदली है और ब्रेंट क्रूड लगभग 95 डॉलर प्रति बैरल तक फिसल चुका है। यानी अपने उच्चतम स्तर से करीब 25% की गिरावट आ चुकी है।

युद्ध का इतिहास क्या कहता है?

विशेषज्ञों का कहना है कि तेल बाजार का इतिहास बताता है कि युद्ध या भू-राजनीतिक संकट के कारण बढ़ी कीमतें हमेशा लंबे समय तक नहीं टिकतीं। 1973 के अरब ऑयल एम्बार्गो, 1990 के खाड़ी युद्ध और 2022 के रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान भी तेल की कीमतों में तेज उछाल आया था, लेकिन हालात सामान्य होने के बाद कीमतों में 30% से 40% तक की गिरावट देखने को मिली थी।

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80-85 डॉलर तक आ सकता है ब्रेंट

वेंचुरा सिक्योरिटीज के रिसर्च प्रमुख विनीत बोलिंजकर का मानना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच भरोसेमंद युद्धविराम हो जाता है और होर्मुज पूरी तरह खुल जाता है, तो ब्रेंट क्रूड 80 से 85 डॉलर प्रति बैरल तक आ सकता है। उनके मुताबिक वर्तमान स्तर से तेल में 10% से 15% और गिरावट संभव है। इससे हाई लेवल से कुल गिरावट 30% से 35% तक पहुंच सकती है।

बाजार अभी भी जोखिम में

विशेषज्ञों का कहना है कि तेल बाजार अभी भी पश्चिम एशिया के तनाव को लेकर सतर्क है। यही वजह है कि कीमतें युद्ध से पहले के स्तर पर नहीं लौटी हैं। हालांकि जैसे-जैसे सप्लाई सामान्य होगी और बाजार को यह भरोसा मिलेगा कि होर्मुज मार्ग सुरक्षित है, वैसे-वैसे तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है।

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शांति समझौता हुआ तो 40% तक गिरावट संभव

VT मार्केट्स के ग्लोबल स्ट्रेटेजी ऑपरेशंस प्रमुख रॉस मैक्सवेल का मानना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच स्थायी समझौता हो जाता है, शिपिंग रूट पूरी तरह खुल जाते हैं और क्षेत्र में स्थिरता लौटती है, तो तेल की कीमतों में उच्चतम स्तर से 30% से 40% तक गिरावट संभव है।

भारत को क्या होगा फायदा?

भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में तेल की कीमतों में गिरावट से देश को कई मोर्चों पर राहत मिल सकती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दबाव कम होगा। इससे महंगाई घटाने में मदद मिलेगी और सरकार का आयात बिल कम होगा। इसके अलावा चालू खाता घाटा (CAD) नियंत्रित रहेगा और रुपये को मजबूती मिल सकती है।

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विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले हफ्तों में अमेरिका-ईरान वार्ता और होर्मुज की स्थिति तेल बाजार की दिशा तय करेगी। यदि तनाव कम हुआ तो दुनिया को महंगे तेल से बड़ी राहत मिल सकती है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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