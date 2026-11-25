पेट्रोल-डीजल के 25 नवंबर के रेट जारी, इन शहरों में CNG ₹100 के पार, चेक करें LPG के दाम
मुख्य बातें
- Petrol, Diesel, LPG, CNG Rates: सीएनजी के रेट भी स्थिर होने के बावजूद कानपुर, हमीरपुर में 100 रुपये के पार है
- जबकि, एलपीजी के रेट में भी कोई चेंज नहीं है
- दिल्ली में एथेनॉल फ्री पेट्रोल 167.35 रुपये लीटर है जबकि, 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल 102.12 रुपये लीटर
कच्चे तेल की कीमतों में बुधवार को गिरावट आई। बाजार में सप्लाई बढ़ने की उम्मीदों के बीच होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमलों से तनाव भी बढ़ रहा है। ग्लोबल मार्केट में आज बुधवार सुबह ब्रेंट क्रूड करीब 90.97 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड रहा था। इस बीच भारत की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी पेट्रोल-डीजल के दाम जारी कर दी हैं। दोनों ईंधन के दाम में कोई बदलाव नहीं है। वहीं, सीएनजी के रेट भी स्थिर होने के बावजूद कानपुर, हमीरपुर में 100 रुपये के पार है। जबकि, एलपीजी के रेट में भी कोई चेंज नहीं है।
सप्लाई बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव
क्षेत्र में तनाव के बावजूद फारस की खाड़ी से कच्चे तेल का निर्यात पिछले कुछ महीनों में बढ़ा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) का अनुमान है कि चालू तिमाही में दुनिया के तेल बाजार में सप्लाई मांग से ज्यादा रह सकती है। इससे आने वाले दिनों में कीमतों पर दबाव बने रहने की आशंका है।
पेट्रोल-डीजल के 25 नवंबर के रेट
दिल्ली में एथेनॉल फ्री पेट्रोल 167.35 रुपये लीटर है जबकि, 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल 102.12 रुपये लीटर। इंडियन ऑयल का XP95 पेट्रोल, जिसमें केवल 5 प्रतिशत एथेनॉल की मिलावट होती है, उसकी कीमत 109.24 रुपये लीटर है। यहां सामान्य डीजल की कीमत 95.20 रुपये लीटर है। आज भी पूरे देश में कहीं भी पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
अन्य शहरों में 20 प्रतिशत एथेनॉल वाले पेट्रोल की बात करें तो मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 111.21 रुपये और डीजल की 97.83 रुपये है। चेन्नई में पेट्रोल 107.76 रुपये प्रति लीटर और डीजल 99.55 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 113.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 99.82 रुपये प्रति लीटर है। लखनऊ में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102.05 रुपये और डीजल की 99.28 रुपये है।
सीएनजी के रेट
एनसीआर की बात करें दिल्ली में IGL के स्टेशनों पर सीएनजी 86.98 रुपये, नोएडा में 97.59,गाजियाबाद में 97.59 रुपये प्रति किलोग्राम है। जबकि गुरूग्राम में 94.01 रुपये प्रति किलो है। वहीं, अन्य शहरों की बात करें तो मुजफ्फरनगर में 97.47, मेरठ में 97.47, शामली में 97.47, रेवाडी में 93.59 रुपये प्रति किलोग्राम है।
हापुड में 98.59, गौतमबुद्धनगर में 97.59 और ग्रेटर नोएडा में 97.59 रुपये प्रति किलोग्राम है। रेट में बदलाव 19 नवंबर को हुए थे। करनाल में 93.32, कैथल में 94.32, कानपुर में 100.31, हमीरपुर में 100.31 रुपये प्रति किग्रा है।
LPG के क्या हैं रेट
दिल्ली में घरेलू एलपीजी के 14.2 किलो वाले सिलेंडर का दाम 942 रुपये है। जबकि यहां 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2820 रुपये है। कोलकाता में 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर 968 और 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2871 रुपये का है। मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर 2775 रुपये और घरेलू 941.50 रुपये है। इसी तरह चेन्नई में कमर्शियल सिलेंडर 2994 और घरेलू 957.50 रुपये है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें