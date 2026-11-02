पेट्रोल-डीजल पर 'विंडफॉल टैक्स' में बदलाव के बाद जारी हुए 2 नवंबर के रेट
मुख्य बातें
- Petrol Price Today: ब्रेंट क्रूड आज सुबह 6 बजे के करीब 111.78 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था
- बेंचमार्क दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये लीटर पर स्थिर है
- वहीं, प्रीमियम पेट्रोल XP95 109.24 रुपये और XP100 167.35 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है
मोदी सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर टैक्स यानी विंडफॉल टैक्स को जीरो कर दिया है और डीजल पर 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाकर 11.50 रुपये कर दिया है। इस बदलाव से आम आदमी की जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बीच सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों जैसे IOCL, HPCL और इंडियन ऑयल के पंपों पर आज भी राहत है। इन कंपनियों ने 2 नवंबर के पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दी हैं और इनमें कोई बदलाव नहीं है।
दूसरी ओर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड आज सुबह 6 बजे के करीब 111.78 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था। इसमें 1.65 डॉलर की गिरावट थी। वहीं, डब्ल्यूटीआई 1.68 डॉलर प्रति बैर गिरकर 102.44 डॉलर पर आ गया था।
पेट्रोल-डीजल के आज के रेट
बेंचमार्क दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये लीटर पर स्थिर है। वहीं, प्रीमियम पेट्रोल XP95 109.24 रुपये और XP100 167.35 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102.05 रुपये और डीजल की 99.28 रुपये है।
सबसे सस्ता और सबसे महंगा तेल
आज भी देश में सबसे सस्ता पेट्रोल-डीजल पोर्ट ब्लेयर में बिकता है। यहा पेट्रोल 88.66 रुपये लीटर है, जबकि यहां 1 लीटर डीजल की कीमत 84.56 रुपये है। दूसरी ओर सबसे महंगा पेट्रोल आंध्र प्रदेश के चित्तूर में 118.34 रुपये लीटर है। चित्तूर में डीजल 106.06 रुपये लीटर है। बता दें पेट्रोल-डीजल के दाम मई 2026 में चार बार में 7.50-7.50 रुपये लीटर बढ़े थे। यानी युद्ध के बाद से भारत में पेट्रोल-डीजल करीब-करीब 8 से 8.50 प्रतिशत ही महंगा हुआ है।
इस साल 90% तक महंगा हुआ ब्रेंट क्रूड, लेकिन भारत में पेट्रोल-डीजल 8.50% बढ़े
मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण तेल के दाम आसमान पर हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमत इस साल अब तक करीब 90% बढ़ चुकी है। म्यांमार में पेट्रोल के दाम लगभग डबल हो गए हैं। यहां डीजल 80 प्रतिशत महंगा हो चुका है। यूएई में पेट्रोल के दाम 83.7 और डीजल के रेट 90.50 प्रतिशत उछले हैं।
पाकिस्तान में पेट्रोल 46.9 और डीजल 43.6 प्रतिशत महंगा हो चुका है। श्रीलंका, बंग्लादेश, चीन, अमेरिका, नेपाल में भी पेट्रोल-डीजल के रेट आसमान छू रहे हैं। इसे बावजूद भारत में दाम केवल 8.50 प्रतिशत ही बढ़े। महंगाई का अधिकतर झटका सरकार और पेट्रोलियम कंपनियां सह रही हैं और आम जनता को राहत दे रही हैं।
पश्चिम एशिया संकट से सरकार पर 1.35 लाख करोड़ रुपये का बोझ
पश्चिम एशिया संकट का असर अब सरकार के खजाने पर भी दिखाई देने लगा है। इस संकट के कारण सरकार पर अब तक करीब 1.35 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है। हालांकि, खर्च में कटौती किए बिना भी सरकार इस दबाव को संभाल सकती है। रेटिंग एजेंसी ICRA की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने समाचार एजेंसी ANI को दिए एक विशेष इंटरव्यू में यह आकलन पेश किया।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें