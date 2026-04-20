पाकिस्तान से श्रीलंका तक पेट्रोल की कीमतों में लगी आग, भारत में चेक करें आज के भाव
Petrol Diesel Rates Today: पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, चीन, भूटान समेत सभी पड़ोसी देशों में पेट्रोल-डीजल के रेट आसामन छू रहे हैं। कच्चा तेल भी आज उबाल मार रहा है। इस बीच भारत में पेट्रोल-डीजल के नए रेट क्या हैं…
कच्चे तेल की कीमतों ने एक बार फिर से आग पकड़ ली है। ब्रेंट क्रूड में 5.51 डॉलर प्रति बैरल की उछाल दर्ज की जा रही है और यह 95.89 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। क्योंकि, ईरान ने अमेरिका के साथ दूसरे राउंड की वार्ता से इनकार कर दिया है। इस बीच भारत की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दी हैं। दिल्ली में आज भी पेट्रोल 94.77 रुपये और डीजल 87.67 रुपये लीटर है।
भारत के पड़ोसी देशों में क्या हैं पेट्रोल के रेट
भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो बंग्लादेश में भी पेट्रोल 90.95 रुपये लीटर है। जबकि, म्यांमार में 146.82 रुपये। भूटान में पेट्रोल 97.88 रुपये लीटर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान में 122.42 और चीन में 130.11 रुपये लीटर है। श्रीलंका में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत134.38 रुपये पर पहुंच गई है। नेपाल में पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। यहां एक लीटर पेट्रोल की कीमत 136.86 रुपये तक पहुंच गई है।
सरकार की नजर कच्चे तेल की कीमतों पर
घरेलू उपलब्धता को स्थिर करने के लिए सरकार ने मूल्य और नीतिगत कदम भी उठाए। उसने कहा, "मध्य पूर्व संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में असामान्य बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उपभोक्ताओं के हित में भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है।"
दिल्ली के मुकाबले पश्चिम बंगाल में एक लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 10 रुपये अधिक है। आज दिल्ली में पेट्रोल ₹94.77 और डीजल ₹87.67 प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं, कोलकाता में ₹ 104.99 लीटर पेट्रोल बिक रहा है। जबकि, डीजल 91.81 रुपये लीटर। भारत में सबसे सस्ता तेल पोर्ट ब्लेयर में है। यहां पेट्रोल ₹82.46 प्रति लीटर है तो डीजल ₹78.05 प्रति लीटर।
भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाले शहर
पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: ₹82.46 प्रति लीटर
ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश: ₹90.87 प्रति लीटर
सिलवासा, दादरा और नगर हवेली: ₹92.37 प्रति लीटर
दमन, दमन और दीव: ₹92.55 प्रति लीटर
हरिद्वार, उत्तराखंड: ₹92.78 प्रति लीटर
स्रोत: इंडियन ऑयल
भारत में सबसे सस्ता डीजल बेचने वाले शहर
पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: ₹78.05 प्रति लीटर
इटानगर, अरुणाचल प्रदेश: ₹80.38 प्रति लीटर
जम्मू, जम्मू और कश्मीर: ₹81.32 प्रति लीटर
संबा, जम्मू और कश्मीर: ₹81.58 प्रति लीटर
कठुआ, जम्मू और कश्मीर: ₹81.97 प्रति लीटर
स्रोत: इंडियन ऑयल
क्या भारत बाकी देशों जैसा झटका झेलेगा?
दुनिया के कई देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बहुत अधिक बढ़ चुकी हैं, लेकिन भारत में अभी राहत है। इसका कारण यह है कि यहां चुनाव चल रहे हैं। हालांकि, कई प्राइवेट कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ा भी दी हैं।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें