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पेट्रोल-डीजल के रेट चौथी बार बढ़े, पेट्रोल ₹2.61 और डीजल ₹2.71 हुआ और महंगा

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Petrol diesel prices hike: पेट्रोल-डीजल के दाम में आज चौथी बार इजाफा हुआ है। डीजल में 2.71 रुपये और पेट्रोल में 2.61 रुपये का इजाफा हुआ है। अब दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये लीटर हो गया है।

पेट्रोल-डीजल के रेट चौथी बार बढ़े, पेट्रोल ₹2.61 और डीजल ₹2.71 हुआ और महंगा

पेट्रोल-डीजल के दाम में आज चौथी बार इजाफा हुआ है। डीजल में 2.71 रुपये और पेट्रोल में 2.61 रुपये का इजाफा हुआ है। अब दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये लीटर हो गया है। कोलकाता में एक लीटर पेट्रोल की कीमत आज 113.51 रुपये और डीजल की कीमत 99.82 रुपये हो गई है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल आज से 107.77 रुपये और डीजल 99.55 रुपये लीटर मिलेगा।

बता दें 23 मई को पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। इससे पहले 15 मई को ₹3 प्रति लीटर की बड़ी छलांग लगाई गई थी। इसके बाद 19 मई को करीब 90 पैसे की बढ़ोतरी हुई।

चार महानगरों में आज पेट्रोल के रेट में कितना हुआ इजाफा

शहरपेट्रोल का रेट (रुपये/लीटर)इजाफा (रुपये प्रति लीटर)
दिल्ली102.12+2.61
कोलकाता113.51+2.87
मुंबई111.21+2.72
चेन्नई107.77+2.46

चार महानगरों में आज डीजल के रेट में कितना हुआ इजाफा

शहरडीजल रेट (रुपये प्रति लीटर)इजाफा (रुपये प्रति लीटर)
दिल्ली95.20+2.71
कोलकाता98.82+2.80
मुंबई97.83+2.81
चेन्नई99.55+2.57
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कच्चे तेल में भारी गिरावट, 100 डॉलर के नीचे आया भाव

दूसरी ओर ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर के नीचे आ गया है। आज ब्रेंट क्रूड में 4.75 प्रतिशत की भारी गिरावट है। यह 98.62 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। WTI भी 4.76 प्रतिशत गिरकर 92.00 डॉलर प्रति बैरल पर है।

तेल कंपनियों को हो रहा घाटा

क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार तेल कंपनियों को पेट्रोल पर प्रति लीटर 10 रुपये और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर का घाटा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2022 के बाद पेट्रोल- डीजल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से ईंधन बचाने की अपील की थी।

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पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं: इंडियन ऑयल

पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने देश में पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं है। कुछ पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कमी से संबंधित खबरें स्थानीय और अस्थायी प्रकृति की हैं। कंपनी ने कहा कि एक से 22 मई के दौरान पेट्रोल की बिक्री में सालाना आधार पर 14% जबकि डीजल की बिक्री लगभग 18% बढ़ी है।

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इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) की वेबसाइट के मुताबिक, वाहन ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाली सीएनजी के दाम 23 मई को दिल्ली में 80.09 रुपये से बढ़कर 81.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए हैं। सीएनजी कीमतों में 10 दिनों से भी कम समय में यह तीसरी बढ़ोतरी थी। इससे पहले सीएनजी 15 मई को दो रुपये और 17 मई को एक रुपये बढ़ाई गई थी।

Drigraj Madheshia

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Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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