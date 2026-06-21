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पेट्रोल-डीजल सस्ता होने की उम्मीद बढ़ी, मंत्री ने बताई कीमत घटने की वजह

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि कच्चे तेल बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वास्तविक रूप से कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है
  • मंत्री ने संकेत दिया कि तेल कंपनियों के पास मौजूद महंगे स्टॉक खत्म होने के बाद कम कीमत वाले कच्चे तेल का असर दिख सकता है
पेट्रोल-डीजल सस्ता होने की उम्मीद बढ़ी, मंत्री ने बताई कीमत घटने की वजह

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व में तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से जुड़े घटनाक्रमों ने वैश्विक तेल बाजार को प्रभावित किया है। ऐसे माहौल में भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आम लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर तेल बाजार में भारी अस्थिरता के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वास्तविक रूप से कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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उत्तर प्रदेश के सोनभद्र दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत में पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने कई बार एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर जनता को राहत दी है। उनके अनुसार नवंबर 2021, मई 2022 और हाल के समय में केंद्र सरकार द्वारा किए गए टैक्स कटौती के फैसलों के कारण सरकार पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर लगभग 10 रुपये का अतिरिक्त भार खुद वहन कर रही है। इसका सीधा फायदा आम उपभोक्ताओं को मिला है।

उन्होंने बताया कि अगर दुनिया के अन्य देशों से तुलना की जाए तो भारत में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी काफी सीमित रही है। पुरी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में जापान के बाद भारत उन देशों में शामिल है, जहां पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में सबसे कम वृद्धि हुई है। उनका कहना था कि 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वास्तविक तौर पर कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी खुलासा किया कि अंतरराष्ट्रीय हालात के कारण तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को प्रतिदिन लगभग 1,000 करोड़ रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके बावजूद सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि इस अतिरिक्त बोझ को सीधे उपभोक्ताओं पर न डाला जाए। यही कारण है कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने के बावजूद देश में ईंधन की कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई हैं।

हरदीप पुरी ने संकेत दिया कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और राहत मिल सकती है। उन्होंने बताया कि फिलहाल तेल कंपनियों के पास पहले खरीदा गया महंगा कच्चा तेल मौजूद है। जैसे-जैसे कम कीमत पर खरीदा गया नया कच्चा तेल रिफाइनरियों तक पहुंचेगा, वैसे-वैसे ईंधन की कीमतों में कमी आने की संभावना बढ़ सकती है।

अपने संबोधन में उन्होंने उत्तर प्रदेश और खास रूप से सोनभद्र जिले के विकास की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि सोनभद्र अब पिछड़े जिले की पहचान से बाहर निकलकर एक मॉडल जिले के रूप में उभर रहा है। जिले की प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यहां बुनियादी ढांचे, सड़क, ऊर्जा तथा रोजगार के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है।

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केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में भारत ने आर्थिक, औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसका लाभ देश के हर क्षेत्र को मिल रहा है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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