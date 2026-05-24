पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जारी तेजी से जल्द राहत मिलने की उम्मीद कम, एक्सपर्ट्स ने बढ़ाई टेंशन
Petrol Diesel price: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जारी तेजी से राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तब पेट्रोल और डीजल का रेट और बढ़ सकता है।
Petrol Diesel price: शनिवार को एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया था। 10 दिन के अंदर तीसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। इस दौरान पेट्रोल और डीजल का रेट करीब 5 रुपये बढ़ गया है। शनिवार को सीएनजी की कीमतों में भी 1 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ था। रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले समय में भी अभी कीमतों में बढ़ोतरी से राहत मिलने की उम्मीद कम ही है।
BPCL के डायरेक्टर HR ने क्या कहा?
इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर एचआर ने कहा कि अगर संकट जारी रहता है तो कीमतों में बढ़ोतरी से बचा नहीं जा सकता है। मौजूदा समय में कच्चे तेल की कीमतों में जारी बढ़ोतरी की वजह से पेट्रोल और डीजल के रेट पर दबाव बना हुआ है।
एचआर ने कहा है कि दो से तीन विकल्व बचे हैं। पहला विकल्प पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया जाए। या फिर पेट्रोलियम कंपनियां घाटे को उठाएं। तीसरा विकल्प सरकार की तरफ से खर्च उठाया जाए। उनका कहना है कि अगर स्थिति यह जारी रहती है तो कीमतों में भी भारी इजाफा देखने को मिल सकता है।
तेल कंपनियों को हो रहा है 8 से 10 रुपये का घाटा
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के बाद भी तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार मौजूदा समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 8 रुपये से 10 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। तेल की कीमतों में हुए इजाफे से पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हर दिन 1000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो रहा है।
कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद अब तेल कंपनियों को हर दिन 500 करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ रहा है। बता दें, कच्चे तेल की कीमतों में जारी तेजी की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर इस समय दबाव अधिक है। इस समय कच्चे तेल का रेट इंटरनेशनल मार्केट्स में 100 डॉलर प्रति बैरल के पास है। युद्ध शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल का रेट 70 डॉलर प्रति बैरल के करीब था।
तेल कंपनियों की आर्थिक स्थिति कैसी?
जनवरी से मार्च 2026 के दौरान तेल कंपनियों का प्रॉफिट 19470 करोड़ रुपये रहा था। जोकि सालाना आधार पर 40 प्रतिशत अधिक है। वहीं, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान तेल कंपनियों का कुल प्रॉफिट 77280.65 करोड़ रुपये रहा था। यानी सालाना आधार पर प्रॉफिट में 130 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।