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पेट्रोल-डीजल के चेक करें रेट, $116 के पार कच्चा तेल, युद्ध में नए मोर्चे खुलने से बढ़ा संकट

Mar 30, 2026 06:17 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Petrol-Diesel Price Today: कच्चे तेल की कीमत 116 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंचने के बावजूद भारत में पेट्रोल-डीजल के उपभोक्ताओं के लिए आज भी राहत है। IOCL, HPCL, भारत पेट्रोलियम समेत ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट नहीं बढ़ाए हैं।

पेट्रोल-डीजल के चेक करें रेट, $116 के पार कच्चा तेल, युद्ध में नए मोर्चे खुलने से बढ़ा संकट

Petrol-Diesel Price Today: कच्चे तेल की कीमत 116 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंचने के बावजूद भारत में पेट्रोल-डीजल के उपभोक्ताओं के लिए आज भी राहत है। IOCL, HPCL, भारत पेट्रोलियम समेत ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट नहीं बढ़ाए हैं। आज 30 मार्च की सुबह छह बजे जारी रेट के मुताबिक दिल्ली में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंपों पर सामान्य पेट्रोल की रिटेल कीमत ₹94.77 और डीजल 87.67 रुपये लीटर है। जबकि, XP95 पेट्रोल 101.89 और XG डीजल 91.49 रुपये प्रति लीटर है। भारत में सबसे सस्ता तेल पोर्ट ब्लेयर में पेट्रोल ₹82.46 प्रति लीटर है तो डीजल ₹78.05 प्रति लीटर।

पश्चिम एशिया युद्ध अब और खतरनाक मोड़ ले चुका है। यमन के हूती विद्रोहियों के इस युद्ध में कूदने और अमेरिका द्वारा अतिरिक्त सैनिक तैनात करने से कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड की कीमत 3% से ज्यादा उछलकर 116.50 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई, जो इस महीने का सबसे ऊंचा स्तर है।

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युद्ध का विस्तार: अब हूती भी मैदान में

ब्लूमबर्ग के मुताबिक यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है और साफ कहा है कि वे तब तक हमले जारी रखेंगे जब तक ईरान और उसके सहयोगियों पर कार्रवाई नहीं रुकती। इससे यह साफ संकेत मिला है कि युद्ध अब सिर्फ सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल सकता है।

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तेल सप्लाई पर खतरा, रेड सी भी जोखिम में

हालांकि, हूती विद्रोहियों ने अभी जहाजों को निशाना बनाने की बात नहीं कही है, लेकिन उनके पास रेड सी और बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट को प्रभावित करने की क्षमता है। अगर ऐसा होता है तो वैश्विक तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। सऊदी अरब का यनबू पोर्ट भी उनके हमले की रेंज में है, जो पहले से ही होर्मुज के विकल्प के रूप में इस्तेमाल हो रहा है।

मार्च में 50% उछाल, बाजार में हड़कंप

इस पूरे संकट के चलते मार्च महीने में ही कच्चा तेल 50% से ज्यादा महंगा हो चुका है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध ने वैश्विक बाजारों को हिला दिया है और अब तक शांति की कोई ठोस उम्मीद नहीं दिख रही है।

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होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण

ईरान ने दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग होर्मुज स्ट्रेट पर लगभग पूरा नियंत्रण कर लिया है।अधिकांश जहाजों की आवाजाही रोक दी गई है और सिर्फ कुछ चुनिंदा देशों, जैसे पाकिस्तान, थाईलैंड और मलेशिया के जहाजों को ही गुजरने की अनुमति दी जा रही है।

क्या और महंगा होगा तेल?

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर युद्ध और बढ़ता है, तो तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा, जहां पेट्रोल-डीजल और LPG के दाम बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

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