Petrol Diesel Price Today: कच्चे तेल का रेट 110 डॉलर पर; चेक करें दिल्ली से लेकर पटना तक का पेट्रोल-डीजल प्राइस
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Price Today: मई के बाद पहली बार कच्चे तेल का रेट 110 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया है
- घरेलू स्तर पर आज रविवार को सरकारी तेल कंपनियों ने रेट को नहीं बढ़ाया है
- आखिरी बार दाम मई में बढ़ाए गए थे
Petrol Diesel Price Today: कच्चे तेल की कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिल रही है। रविवार को ब्रेंट क्रूड का रेट 110 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया। मई के बाद पहली बार कच्चे तेल का रेट इस स्तर पर पहुंचा है। हालांकि, राहत भरी बात यह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। आखिरी बार दाम मई में बढ़ाए गए थे। उसके बाद से सरकारी पेट्रोल पंप पर रेट स्थिर है।
दिल्ली और मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में कितना है रेट
देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का रेट आज रविवार, 18 अक्टूबर को 102.12 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। डीजल का रेट 95.20 रुपये के स्तर पर बना हुआ है। मुंबई की बात करें तो यहां पेट्रोल आज 111.21 रुपये प्रति लीटर और डीजल 97.83 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में रेट और अधिक है। इस शहर में पेट्रोल का दाम 113.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल का रेट 99.82 रुपये प्रति लीटर है।
हैदराबाद में दाम 115 रुपये के पार पहुंच गया है। आज शनिवार को हैदराबाद में पेट्रोल का रेट 116.15 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर बना हुआ है। डीजल इस शहर में 104.23 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।
लखनऊ, पटना और गुरुग्राम में किस दाम पर बिक रहा तेल
हरियाणा के गुरुग्राम में पेट्रोल का रेट 102.97 रुपये और डीजल का रेट 95.64 रुपये प्रति लीटर है। लखनऊ में पेट्रोल का दाम 101.86 रुपये प्रति लीटर और डीजल का रेट 95.36 रुपये प्रति लीटर है। नोएडा में आज शनिवार को पेट्रोल 101.96 रुपये और डीजल का रेट 95.44 रुपये प्रति लीटर है।
मई में 4 बार बढ़े थे पेट्रोल और डीजल के दाम
2022 के बाद इस साल पहली बार मई के महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ था। एक के बाद एक चार बार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रेट को बढ़ाया था। जिसके बाद दाम 7.5 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो गया।
कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की वजह क्या
हूती विद्रोहियों की तरफ से सउदी अरब पर लगातार हमला हो रहा है। वहीं, यूक्रेन और रूस भी एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। इन सबके अतिरिक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि नवंबर के शुरुआत में होने वाले मिड-टर्म इलेक्शन के बाद 'मदर ऑफ आल बॉम्ब' का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया जा सकता है। इन सब खबरों ने वैश्विक स्तर पर खलबली मचा दी है।
इन सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दी है। इसके पीछे की वजह डीजल डील है। अमेरिका-रूस से डीजल खरीदने के लिए करार कर रहा है। बता दें, मौजूदा समय में डीजल का रेट अमेरिका में काफी बढ़ गया है। जिसे नियंत्रित करने के लिए अमेरिका, रूस से डीजल खरीदने जा रहा है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।