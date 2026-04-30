Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल 10 रुपये, डीजल 12.50 रुपये हुआ महंगा? क्या रातों-रात बढ़े दाम; जानें फैक्ट
Petrol Diesel Price Today: क्या तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये और डीजल की कीमतों में 12.50 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया है। PIB ने ऐसे सभी सोशल मीडिया पोस्ट का भ्रामक बताया है।
Petrol Diesel Price Today: क्या विधानसभा चुनाव के खत्म होते ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है। जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 12.50 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया है। PIB की फैक्ट चेक टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस तरह की कोई भी बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नहीं की गई है। कीमतों में इजाफे वाले सोशल मीडिया पोस्ट पूरी तरह से भ्रामक हैं।
क्या आने वाले दिनों में बढेंगे पेट्रोल और डीजल के रेट (petrol diesel rate today)
लोगों के बीच इस बात की चर्चा जोरों में थी कि चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होगा। जिसकी वजह से पेट्रोल पंप के बाहर लम्बी कतारें देखी जा रही थी। पेट्रोलिय मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का अबतक कोई प्रस्ताव नहीं आया है।
क्यों शुरू हुई यह चर्चा? (petrol diesel price hike news)
मौजूदा परिस्थितियों में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल 14 रुपये प्रति लीटर और डीजल 18 रुपये प्रति लीटर के नुकसान में भेज रही हैं। कच्चे तेल की कीमतों में जारी तूफानी तेजी की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियां काफी दबाव में हैं। जिसकी वजह से कीमतों में बढ़ोतरी की चर्चा लोगों के बीच शुरू हो गई है।
ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से जहां एक तरफ कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। जिसकी वजह से कच्चे तेल का रेट 120 डॉलर प्रति बैरल को क्रॉस कर गया है।
आपके शहर में क्या है पेट्रोल का रेट (petrol price today)
दिल्ली - 94.72 रुपये
मुंबई - 104.21 रुपये
चेन्नई - 100.75 रुपये
कोलकाता - 103.94 रुपये
अहमदाबाद - 94.49 रुपये
बेंगलुरू - 102.92 रुपये
हैदराबाद - 107.46 रुपये
जयपुर - 104.72 रुपये
लखनऊ - 94.69 रुपये
पुणे - 104.04 रुपये
चंडीगढ़ - 94.30 रुपये
इंदौर - 106.48 रुपये
डीजल का क्या है रेट? (Diesel price today)
दिल्ली - 87.62 रुपये
मुंबई - 92.15 रुपये
कोलकाता - 90.76 रुपये
चेन्नई - 92.34 रुपये
अहमदाबाद - 90.17 रुपये
बेंगलुरू - 89.02 रुपये
हैदराबाद - 95.70 रुपये
जयपुर 90.21 रुपये
लखनऊ - 87.80 रुपये
पुणे - 90.57 रुपये
मई 2022 से नहीं बढ़ा है पेट्रोल और डीजल का रेट (Petrol diesel price)
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मई 2022 के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई भी इजाफा नहीं किया है। लेकिन अब स्थिति काफी कठिन होती जा रही है। बता दें, 1 अप्रैल 2026 को इंडियन ऑयल ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में 11 रुपये का इजाफा किया था। जिसके बाद रेट 149 रुपये से बढ़कर 160 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।