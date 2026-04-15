Petrol Diesel price today: पेट्रोल 7.41 रुपये, डीजल 25.01 हुआ महंगा, कहां बढ़े रातों-रात दाम? चेक करें अपने शहर का रेट
Petrol Diesel price today: सरकारी तेल कंपनियों ने आज बुधवार को एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई इजाफा नहीं किया है। शेल इंडिया ने पेट्रोल के रेट में 7.41 रुपये और डीजल के रेट में 25.01 रुपये का इजाफा किया है।
Petrol Diesel price today: आज बुधवार को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया है। जिसकी वजह से पुरानी कीमतें ही बरकरार हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। बता दें, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अप्रैल 2022 से कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है।
पेट्रोल का क्या है अलग-अलग शहरों में रेट (Petrol Price Today)
दिल्ली - 94.77 रुपये
मुंबई - 103.49 रुपये
कोलकाता - 104.99 रुपये
चेन्नई - 100.79 रुपये
हैदराबाद - 107.45 रुपये
बेंगलुरू - 102.90 रुपये
डीजल का क्या है रेट? (Diesel Price Today)
दिल्ली - 87.67 रुपये
मुंबई - 90.03 रुपये
कोलकाता - 92.02 रुपये
चेन्नई - 9248 रुपये
हैदराबाद - 95.70 रुपये
बेंगलुरू - 90.99 रुपये
शेल इंडिया ने बढ़ाया पेट्रोल और डीजल का रेट
1 अप्रैल को शेल इंडिया ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया था। कंपनी ने पेट्रोल की कीमतों में 7.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 25.01 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया था। इससे पहले नायरा ने पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी।
सरकारी तेल कंपनियों को हो रहा है भारी नुकसान
सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों के पंप कीमतों को स्थिर रखे हुए हैं जिसके कारण पेट्रोल पर नुकसान बढ़कर 18 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 35 रुपये प्रति लीटर हो गया है।
कीमतों को एक दशक से अधिक पहले विनियमन-मुक्त किए जाने के बावजूद पब्लिक सेक्टर की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने अप्रैल 2022 से पेट्रोल-डीजल की रिटेल कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है।
हर दिन हो रहा है 1600 करोड़ रुपये का नुकसान
इस दौरान वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव रहा। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर जाने से लेकर इस साल की शुरुआत में लगभग 70 डॉलर तक गिरावट और फिर अमेरिका-इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद पिछले महीने लगभग 120 डॉलर तक का उछाल। सूत्रों ने बताया कि पिछले महीने ये तीनों कंपनियां प्रतिदिन करीब 2,400 करोड़ रुपये का नुकसान उठा रही थीं, जो अब सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर 10-10 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद घटकर लगभग 1,600 करोड़ रुपये प्रतिदिन रह गया है। यह कटौती उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाई गई बल्कि नुकसान की भरपाई में इस्तेमाल की गई।
(भाषा के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।