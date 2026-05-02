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Petrol Diesel Price Today: 7.41 रुपये पेट्रोल, डीजल हुआ 25.01 रुपये महंगा, आखिरकार बढ़ गए दाम? चेक करें अपने शहर का रेट

May 02, 2026 07:38 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Petrol Diesel Price Today:  आज फिर सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया है। शेल इंडिया ने आखिरी बार 7.41 रुपये पेट्रोल और 25.01 रुपये डीजल का रेट बढ़ाया था। 

Petrol Diesel Price Today: 7.41 रुपये पेट्रोल, डीजल हुआ 25.01 रुपये महंगा, आखिरकार बढ़ गए दाम? चेक करें अपने शहर का रेट

Petrol Diesel Price Today: सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले 4 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं की है। लेकिन बीते महीने शेल इंडिया और नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल के रेट में इजाफा कर दिया था। शेल इंडिया ने पेट्रोल की कीमतों में 7.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 25.01 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। कंपनी ने 1 अप्रैल को रेट बढ़ाया था। उसके बाद से इस कंपनी ने भी कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। बता दें, इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर आज दिल्ली में डीजल 87.67 रुपये और पेट्रोल 101.89 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है।

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नायरा एनर्जी ने भी कीमतों में किया है इजाफा (Petrol Price Today)

26 मार्च को नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल के रेट में बढ़ोतरी कर दी थी। कंपनी ने तब पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया था। मौजूदा समय में नायरा के पेट्रोल पंप पर 100.72 रुपये में पेट्रोल और डीजल 91.31 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है।

प्रीमियम पेट्रोल का रेट 160 रुपये पहुंचा (Petrol Diesel rate today)

कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल का रेट 149 रुपये से बढ़ाकर 160 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। वहीं, प्रीमियम डीजल का रेट 91.49 रुपये से बढ़ाकर 92.99 रुपये प्रति लीटर कर दिया है।

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HP, IOCL, BPCL के पंप पर क्या है पेट्रोल का रेट? (Petrol price in your city)

नई दिल्ली - 94.77 रुपये

कोलकाता - 105.41 रुपये

मुंबई - 103.54 रुपये

चेन्नई - 101.06 रुपये

गुरुग्राम - 95.30 रुपये

नोएडा - 94.77 रुपये

बेंगलुरू - 103.96 रुपये

भुवनेश्वर - 101.03 रुपये

चंडीगढ़ - 94.30 रुपये

हैदराबाद - 107.46 रुपये

जयपुर - 105.03 रुपये

लखनऊ - 94.73 रुपये

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आपके शहर में डीजल का क्या है रेट? (Diesel price in your city)

नई दिल्ली - 87.67 रुपये

कोलकाता - 92.02 रुपये

मुंबई - 90.03 रुपये

गुरुग्राम - 87.77 रुपये

नोएडा - 87.89 रुपये

बेंगलुरू - 90.99 रुपये

भुवनेश्वर - 92.60 रुपये

चंडीगढ़ - 82.45 रुपये

हैदराबाद - 95.70 रुपये

जयपुर - 90.49 रुपये

लखनऊ - 87.86 रुपये

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कच्चे तेल की कीमतों में तूफानी तेजी (crude oil price in your city)

युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल का रेट लगातार बढ़ रहा है। जिसकी वजह से तेल कंपनियों पर काफी दबाव है। मौजूदा समय में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट 100 डॉलर के पार बरकरार है।

क्या सरकारी तेल कंपनियां भी बढ़ाएंगी रेट

आने वाले समय में सरकारी तेल कंपनियां भी पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ा सकती हैं।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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