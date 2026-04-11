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Petrol-Diesel हुआ सस्ता? इस शहर में 78 रुपये में डीजल और 82 रुपये में बिक रहा पेट्रोल,चेक करें आज का रेट

Apr 11, 2026 07:24 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Petrol Diesel Price Today: आज शनिवार को एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कोई भी इजाफा नहीं किया है। जिसकी वजह से पुरानी कीमतें ही बरकरार हैं। 

Petrol-Diesel हुआ सस्ता? इस शहर में 78 रुपये में डीजल और 82 रुपये में बिक रहा पेट्रोल,चेक करें आज का रेट

Petrol Diesel Price Today: ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज शनिवार को कोई इजाफा नहीं किया है। तेल कंपनियों की तरफ से पुरानी की कीमतें बरकरार हैं। कच्चे तेल की कीमतों में जारी तेजी के बीच कई देशों में पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि, भारत में कीमतों में कोई भी इजाफा सरकार तेल कंपनियों ने नहीं किया है।

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पेट्रोल का क्या है रेट? (Petrol Rate)

नई दिल्ली - 94.77 रुपये

मुंबई - 103.54 रुपये

कोलकाता - 105.41 रुपये

बेंगलुरू - 102.92 रुपये

चेन्नई - 100.90 रुपये

पटना - 105.23 रुपये

जयपुर - 104.86 रुपये

पोर्ट ब्लेयर - 82.46 रुपये

तिरुअनंतपुरम् - 107.48 रुपये

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डीजल का क्या है रेट (Diesel Rate)

दिल्ली - 87.67 रुपये

मुंबई - 90.03 रुपये

कोलकाता - 92.02 रुपये

बेंगलुरू - 90.99 रुपये

चेन्नई - 92.49 रुपये

पटना - 91.49 रुपये

जयपुर - 90.34 रुपये

पोर्टब्लेयर - 78.05 रुपये

तिरुअनंतपुरम्- 96.48 रुपये

रिलायंस ने अपने फैसले से डराया

बीते दिनों रिलायंस और बीपी पेट्रोल पंपों पर नया नियम लागू कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार एक बार में कोई भी व्यक्ति 1000 रुपये ही पेट्रोल या डीजल खरीद सकता है। जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से पहली बार किसी कंपनी ने ऐसा नियम लगाया है।

कच्चे तेल का रेट 100 डॉलर के नीचे

ईरान-अमेरिका के बीच जारी बातचीत का असर क्रूड ऑयल की कीमतों पर साफ दिख रहा है। कल शुक्रवार कच्चे तेल का भाव 100 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया था। युद्ध शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल 70 डॉलर के आस-पास बना हुआ था।

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Shell India ने 25.01 रुपये बढ़ाया डीजल का रेट

कंपनी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। शेल इंडिया की तरफ से बीते सप्ताह पेट्रोल के रेट में 25.01 रुपये और डीजल के रेट में 7.41 रुपये का इजाफा किया था। इससे पहले नायरा ने भी कीमतों में बढ़ोतरी की थी। नायरा ने मार्च में पेट्रोल के रेट में 5 रुपये और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया था।

एक्साइज ड्यूटी में कटौती

तेल कंपनियों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10-10 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटा दिया था। जिसके बाद डीजल ड्यूटी फ्री हो गया था।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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