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Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल 115 रुपये, डीजल 104 रुपये, क्या आज रात बढ़ गए तेल के दाम?

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Petrol Diesel Price Today: आज 13 जून, शनिवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है
  • हालांकि, इसके बाद भी देश के कई हिस्सों में पेट्रोल का रेट 110 रुपये के पार बिक रहा है
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल 115 रुपये, डीजल 104 रुपये, क्या आज रात बढ़ गए तेल के दाम?

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी गई हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के रेट में आज शनिवार को कोई भी बदलाव नहीं किया है। जून का महीना पेट्रोल और डीजल के लिहाज से काफी अच्छा रहा है। इस दौरान घरेलू स्तर पर कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। इससे पहले मई में कई बार पेट्रोल और डीजल का रेट कंपनियों ने बढ़ाया था।

भले ही तेल की कीमतों में इस महीने कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन इसके बाद भी कई शहरों में पेट्रोल का रेट 110 रुपये प्रति लीटर को क्रॉस कर गया है। हैदराबाद, कोलकाता जैसे शहरों में तेल की कीमतें सातवें आसमान पर हैं।

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आज पेट्रोल का रेट क्या है? (Petrol Price Today)

दिल्ली - 102.12 रुपये

कोलकाता - 113.47 रुपये

मुंबई - 111.18 रुपये

चेन्नई - 107.87 रुपये

गुरुग्राम - 102.80 रुपये

बेंगलुरू - 110.89 रुपये

भुवनेश्वर - 108.89 रुपये

चंडीगढ़ - 101.54 रुपये

हैदराबाद - 115.69 रुपये

लखनऊ - 101.86 रुपये

पटना - 114.24 रुपये

तिरुअनंतपुरम् - 115.49 रुपये

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डीजल की क्या है कीमत (Diesel price today)

नई दिल्ली - 95.20 रुपये

कोलकाता - 99.82 रुपये

मुंबई - 97.83 रुपये

चेन्नई - 99.66 रुपये

गुरुग्राम - 95.47 रुपये

नोएडा - 95.56 रुपये

बेंगलुरू - 98.80 रुपये

भुवनेश्वर - 100.60 रुपये

चंडीगढ़ - 89.47 रुपये

हैदराबाद - 103.82 रुपये

जयपुर - 98.22 रुपये

लखनऊ - 95.36 रुपये

पटना - 100.20 रुपये

तिरुअनंतपुरम् -104.42 रुपये

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मई के महीने में 4 बार हुई थी बढ़ोतरी (petrol Diesel price hike)

इससे पहले मई के महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 बार इजाफा देखने को मिला था। इस दौरान तेल की कीमतें 7.5 प्रतिशत लीटर तक बढ़ गई थी। हालांकि, इसके बाद से कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है।

युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बाधित है। भारत जैसे इंपोर्ट करने वाले देशों के लिए यह बड़ी मुसीबत है। जिसकी वजह से तेल की आपूर्ति पर असर पड़ा है। युद्ध की ही वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें सातवें आसमान पर हैं। जिसकी वजह से भारत को महंगा कच्चा तेल आयात करना पड़ रहा है।

76 दिन तक नहीं बढ़े थे दाम

युद्ध शुरू होने के 76 दिनों तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। सरकार ने भी टैक्स में कटौती की। तब पेट्रोल और डीजल पर 10-10 रुपये की टैक्स कटौती हुई। बता दें, अन्य देशों की तुलना में भारत में तेल की कीमतें काफी कम हैं।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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