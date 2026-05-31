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Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पर नया अपडेट, क्या फिर से बढ़ गए हैं रेट? यहां करें चेक

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Petrol Diesel Price Today: आज रविवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आखिरी बार पिछले हफ्ते सोमवार को पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ाया गया था। 

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पर नया अपडेट, क्या फिर से बढ़ गए हैं रेट? यहां करें चेक

petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए गए हैं। आज रविवार 31 मई 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तेल कंंपनियां हर रोज सुबह पेट्रोल और डीजल के रेट का ऐलान करती हैं। आखिरी बार पेट्रोल और डीजल के रेट को 25 मई को बढ़ाया गया था। तब तेल की कीमतों में 2.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। बता दें, यह दो हफ्ते में चौथी बार था जब कीमतों को बढ़ाया गया था। ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बाधित हुआ। जिसके बाद से कच्चे तेल की कीमतों में जारी बढ़ोतरी ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को रेट बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है।

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मई के महीने में पेट्रोल और डीजल का रेट करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया गया। बता दें, इस महीने से पहले आखिरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2022 में इजाफा हुआ था।

पेट्रोल का क्या है रेट?

नई दिल्ली - 102.12 रुपये

कोलकाता - 113.47 रुपये

मुंबई - 111.18 रुपये

चेन्नई - 107.77 रुपये

गुरुग्राम - 102.69 रुपये

नोएडा - 102.12 रुपये

बेंगलुरूर - 110.91 रुपये

भुवनेश्वर - 109.03 रुपये

चंडीगढ़ - 101.51 रुपये

हैदराबाद - 115.69 रुपये

जयपुर - 112.98 रुपये

लखनऊ - 102.04 रुपये

पटना - 101.89 रुपये

तिरुअनंतपुरम् - 115.49 रुपये

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डीजल का क्या चल रहा है रेट?

नई दिल्ली - 95.20 रुपये

कोलकाता - 99.82 रुपये

मुंबई - 97.83 रुपये

चेन्नई - 99.58 रुपये

नोएडा - 95.36 रुपये

बेंगलुरू - 98.80 रुपये

भुवनेश्वर - 100.74 रुपये

चंडीगढ़ - 86.47 रुपये

हैदराबाद - 103.82 रुपये

जयपुर - 97.06 रुपये

लखनऊ - 95.36 रुपये

पटना - 99.36 रुपये

तिरुअनंतपुरम् - 104.42 रुपये

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पेट्रोल और डीजल की बिक्री की क्या स्थिति?

पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि 150 से अधिक जिलो में पेट्रोल की बिक्री 30 प्रतिशत बढ़ गई है। वहीं, 14 जिले ऐसे हैं जहां पेट्रोल की सेल्स लगभग दोगुना हो गई है।

डीजल की बात करें 156 जिलों में डीजल की बिक्री 30 प्रतिशत बढ़ गई है। वहीं, 6 जिलों में 100 प्रतिशत से अधिक ग्रोथ दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि प्राइवेट तेल कंपनियों के पंप पर डीजल की बिक्री में 38 प्रतिशत की गिरावट आई है।

कच्चे तेल ने बिगाड़ा खेल

मौजूदा परिस्थितियों की वजह से क्रूड ऑयल का रेट 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है। कच्चे तेल की कीमतों में जारी उछाल की वजह से घरेलू स्तर पर भी पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ाया गया है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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