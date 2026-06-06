Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल 115 रुपये, डीजल 104 रुपये, क्या आज सुबह महंगा हो गया तेल? चेक करें लेटेस्ट रेट्स
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Price Today: ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने तेल की कीमतों में आज शनिवार को कोई बढ़ोतरी नहीं की है
- जून के महीने में एक बार भी पेट्रोल और डीजल का रेट नहीं बढ़ा है
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतो में आज शनिवार को तेल कंपनियों ने कोई भी बदलाव नहीं किया है। इस महीने अबतक पेट्रोल और डीजल का रेट कंपनियों ने नहीं बढ़ाया है। इससे पहले मई के महीने में तेल की कंपनियों में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 4 बार बढ़ोतरी की थी। इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल और डीजल का रेट करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ गया है। कई शहरों में पेट्रोल का रेट 110 रुपये प्रति लीटर के पार बिक रहा है।
पेट्रोल का अलग-अलग शहरों में क्या है रेट? (Petrol Rates Today)
नई दिल्ली - 102.12 रुपये
कोलकाता - 113.51 रुपये
मुंबई - 111.21 रुपये
चेन्नई - 107.87 रुपये
गुरुग्राम - 102.62 रुपये
नोएडा - 101.96 रुपये
बेंगलुरू - 110.89 रुपये
भुवनेश्वर - 108.97 रुपये
चंडीगढ़ - 101.51 रुपये
हैदराबाद - 115.69 रुपये
जयपुर - 112.66 रुपये
लखनऊ - 101.89 रुपये
पटना - 114.24 रुपये
तिरुअनंतपुरम् - 115.49 रुपये
इस समय हैदराबाद और तिरुअनंतपुरम् में पेट्रोल का रेट 115 रुपये के पार पहुंच गया है। वहीं, बेंगलुरू, जयपुर, कोलकाता जैसे शहरों में पेट्रोल आज 110 रुपये से अधिक की कीमत पर बिक रहा है।
डीजल का क्या है रेट? (Diesel Rates Today)
नई दिल्ली - 95.20 रुपये
कोलकाता - 99.82 रुपये
मुंबई - 97.83 रुपये
चेन्नई - 99.65 रुपये
गुरुग्राम - 95.30 रुपये
नोएडा - 95.44 रुपये
बेंगलुरू - 98.80 रुपये
भुवनेश्वर - 100.68 रुपये
चंडीगढ़ - 89.47 रुपये
हैदराबाद -103.82 रुपये
जयपुर - 97.78 रुपये
लखनऊ - 95.36 रुपये
पटना - 100.20 रुपये
तिरुअनंतपुरम् - 104.40 रुपये
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आखिरी बार तेल कंपनियों ने 25 मई को बढ़ोतरी की थी। तब पेट्रोल का रेट 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल का रेट 2.71 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया गया था।
कच्चे तेल पर गुड न्यूज (Crude Oil Price Today)
युद्ध शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल का रेट 70 डॉलर प्रति बैरल के आस-पास था। लेकिन जैसे ही ईरान-अमेरिका युद्ध शुरू हुआ उसके तुरंत बाद पेट्रोल और डीजल का रेट 100 डॉलर प्रति बैरल को क्रॉस कर गया। हालांकि, अब एक बार फिर से क्रूड ऑयल का रेट 100 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया है। कल शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल 21 सेंट्स की गिरावट के बाद 95.24 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गया है।
मौजूदा समय में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बाधित होने की वजह से तेल की आपूर्ति पर बुरा असर पड़ा है। भारत जैसे देशों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।