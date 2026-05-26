Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल 115 रुपये, डीजल 104 रुपये, क्या आज फिर बढ़ गए दाम? घर से निकलने से पहले कर लें चेक
Petrol Diesel Price Today: आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर अच्छी खबर है। आज तेल कंपनियों ने कोई भी इजाफा कीमतों में नहीं किया है। इससे पहले कल सोमवार को कीमतों को बढ़ा दिया गया था।
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज मंगलवार को कोई भी इजाफा तेल कंपनियों ने नहीं किया है। जिसकी वजह से कीमतें स्थिर हैं। इससे पहले सोमवार चौथी बार तेल कंपनियों की तरफ से 11 दिन के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। सोमवार को पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपये और डीजल की कीमतों में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। बता दें, पिछले 11 दिनों में दूसरी बार था जब कीमतों में 2 रुपये से अधिक का इजाफा हुआ था।
क्या चल रहा है बड़े शहरों में पेट्रोल का रेट (Petrol Price Today)
दिल्ली में - 102.12 रुपये
कोलकाता - 113.51 रुपये
मुंबई - 11.21 रुपये
चेन्नई - 107.77 रुपये
गुरुग्राम - 102.77 रुपये
नोएडा - 102.12 रुपये
बेंगलुरू- 110.93 रुपये
भुवनेश्वर - 109.92 रुपये
चंडीगढ़- 98.10 रुपये
लखनऊ- 102.05 रुपये
पटना - 113.35 रुपये
डीजल का क्या है आज का रेट (Diesel Price Today)
दिल्ली में 95.20 रुपये
कोलकाता - 99.82 रुपये
मुंबई - 97.83 रुपये
चेन्नई - 99.55 रुपये
गुरुग्राम - 95.44 रुपये
बेंगलुरू - 98.80 रुपये
भुवनेश्वर - 100.92 रुपये
चंडीगढ़ - 86.09 रुपये
हैदराबाद - 103.82 रुपये
लखनऊ - 95.55 रुपये
पटना - 99.36 रुपये
इन शहरों में पेट्रोल-डीजल का रेट सबसे अधिक
हैदराबाद में पेट्रोल का रेट 115.73 रुपये और डीजल 103.82 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है। हैदराबाद के बाद दूसरा नंबर तिरुअनंतपुरम् का है। यहां 1 लीटर पेट्रोल और डीजल के लिए क्रमशः 115.49 रुपये और 104.41 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं।
पटना में भी पेट्रोल 110 के पार है। आज बिहार की राजधानी में पेट्रोल 113.54 रुपये और डीजल 99.54 रुपये में बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल का रेट ताजा बढ़ोतरी के बाद 113.51 रुपये और डीजल 99.82 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है।
कब-कब बढ़े पेट्रोल और डीजल का रेट (Petrol Diesel Price hike)
सबसे पहले कीमतों को 15 मई को बढ़ाया गया था। तब तेल कंपनियों ने पेट्रोल के रेट में 3 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया था। इसके बाद एक 19 मई को कीमतो में बढ़ोतरी देखने को मिली। इस बार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 90 पैसे का इजाफा किया था। अबतक हुए कुल 4 बार बढ़ोतरी में पेट्रोल और डीजल का रेट 7.5 रुपये तक महंगा हो गया है।
कच्चे तेल की कीमतों में जारी तेजी ने बनाया दबाव
ईरान और अमेरिका युद्ध की वजह से कच्चे तेल का रेट काफी बढ़ गया है। युद्ध से पहले जो कच्चा तेल 70 डॉलर प्रति बैरल था। वह अब 100 डॉलर प्रति बैरल को क्रॉस कर गया है। कच्चे तेल की अधिक कीमतें होने की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हर दिन भारी नुकसान हो रहा था। इसी को देखते हुए कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है।
सरकार ने 76 दिन उठाया बोझ
युद्ध शुरू होने से 76 दिन तक पेट्रोल और डीजल की घरेलू स्तर पर कीमतों को नहीं बढ़ाया गया था। लेकिन स्थिति जब कंट्रोल के बाहर चली गई तब दाम बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा। बता दें, कीमतों में इजाफे से पहले हर एक दिन तेल कंपनियों को 1000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो रहा था।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।