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Petrol Diesel Price Today: कच्चे तेल के रेट में जारी तेजी के बीच क्या आज बढ़ा है पेट्रोल और डीजल का रेट? फटाफट करें चेक

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Petrol Diesel Price Today: तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतोंं में आज रविवार को कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। आखिरी बार तेल की कीमतों में 2022 में इजाफा किया गया था। 

Petrol Diesel Price Today: कच्चे तेल के रेट में जारी तेजी के बीच क्या आज बढ़ा है पेट्रोल और डीजल का रेट? फटाफट करें चेक

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आज फिर बड़ी राहत मिली है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज रविवार को भी कोई बदलाव नहीं किया है। कच्चे तेल की कीमतों में जारी तूफानी तेजी के बाद भी देश में पेट्रोल और डीजल का रेट स्थिर बना हुआ है। हालांकि, कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करने की वजह से तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

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पेट्रोल का क्या चल रहा है रेट? (Petrol Price today)

दिल्ली - 94.72 रुपये

मुंबई - 104.21 रुपये

कोलकाता - 103.94 रुपये

चेन्नई - 100.75 रुपये

अहमदाबाद - 94.49 रुपये

बेंगलुरू - 102.92 रुपये

जयपुर - 104.72 रुपये

लखनऊ - 94.69 रुपये

पुणे - 104.04 रुपये

चंडीगढ़ - 94.30 रुपये

इंदौर - 106.48 रुपये

पटना - 105.58 रुपये

सूरत - 95 रुपये

नासिक - 95.50 रुपये

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डीजल का क्या चल रहा है रेट? (Diesel Price Today)

नई दिल्ली - 87.62 रुपये

मुंबई - 92.15 रुपये

कोलकाता - 90.76 रुपये

चेन्नई - 92.34 रुपये

अहमदाबाद - 90.17 रुपये

बेंगलुरू - 89.02 रुपये

हैदराबाद - 95.70 रुपये

जयपुर - 90.21 रुपये

लखनऊ - 87.80 रुपये

पुणे - 90.57 रुपये

चंडीगढ़ - 82.45 रुपये

इंदौर - 91.88 रुपये

पटना - 93.80 रुपये

सूरत - 89 रुपये

नासिक - 89.50 रुपये

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शेल इंडिया ने बढ़ाया था पेट्रोल और डीजल का रेट (Petrol Diesel price hike updates)

प्राइवेट कंपनी शेल इंडिया ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा बीते महीने किया था। इस प्राइवेट तेल कंपनी ने पेट्रोल के रेट में 25.01 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया था। और डीजल के दाम में 7.41 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। इस बढ़ोतरी के बाद के बाद बेंगलुरू में पेट्रोल का रेट 129.85 रुपये और डीजल 133.52 रुपये लीटर बिक रहा है।

नायरा एनर्जी ने भी कीमतों में किया है इजाफा (petrol diesel price hike)

सबसे पहले नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया था। नायरा एनर्जी ने पेट्रोल के रेट में 5 रुपये और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी।

आगे बढ़ेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम? (Petrol Diesel price updates)

कच्चे तेल का रेट 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया। लेकिन तेल कंपनियों ने कीमतों में फिर भी इजाफा नहीं किया है। बीते दिनों कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिसमें पेट्रोल और डीजल के रेट को बढ़ाने की बात सामने आई है। हालांकि, इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ोतरी को बहुत दिनों तक टाला नहीं जा सकता है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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