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Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी, क्या आज सुबह बढ़ गए दाम?

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Petrol Diesel Price Today: आज रविवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया है
  • कीमतें पुराने स्तर पर ही बरकरार हैं
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी, क्या आज सुबह बढ़ गए दाम?

Petrol Diesel Price Today: आज रविवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई भी इजाफा नहीं किया गया है। जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल का रेट पुराने स्तर पर ही बरकरार है। इससे पहले मई के महीने में तेल की कीमतों में 4 बार बढ़ोतरी हुई थी। मई के महीने में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने करीब 7.5 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया था। हालांकि, जून के महीने में अभी तक एक बार भी तेल की कीमतों को नहीं बढ़ाया गया है।

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आखिरी बार 25 मई को इजाफा नहीं किया गया था।

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पेट्रोल का क्या है लेटेस्ट रेट? (Petrol Price Today)

नई दिल्ली - 102.12 रुपे

कोलकाता - 113.51 रुपये

मुंबई - 111.21 रुपये

चेन्नई - 107.87 रुपये

गुरुग्राम - 102.62 रुपये

नोएडा - 101.96 रुपये

बेंगलुरू - 110.89 रुपये

भुवनेश्वर - 108.97 रुपये

चंडीगढ़ - 101.51 रुपये

हैदराबाद - 115.69 रुपये

जयपुर - 112.66 रुपये

लखनऊ - 101.89 रुपये

पटना - 114.24 रुपये

तिरुअनंतपुरम् - 115.49 रुपये

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डीजल का अलग-अलग शहरों में क्या है रेट? (Diesel Price Today)

नई दिल्ली - 95.20 रुपये

कोलकाता - 99.82 रुपये

मुंबई - 97.83 रुपये

चेन्नई - 99.65 रुपये

गुरुग्राम - 95.30 रुपये

नोएडा - 95.44 रुपये

बेंगलुरू - 98.80 रुपये

भुवनेश्वर - 100.68 रुपये

चंडीगढ़ - 89.47 रुपये

हैदराबाद - 103.82 रुपये

जयपुर - 97.78 रुपये

लखनऊ - 95.36 रुपये

पटना - 100.20 रुपये

तिरुअनंतपुरम् - 104.40 रुपये

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तेल कंपनियों को हो रहा था हर दिन 1000 करोड़ रुपये का घाटा

युद्ध शुरू होने के बाद से 76 दिन तक घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई थी। जिसकी वजह से तेल कंपनियों को हर दिन 1000 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा था। 4 बार कीमतों को बढ़ाए जाने के बाद तेल कंपनियों का घाटा हर 500 करोड़ रुपये के स्तर तक आ गया है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो आने वाले समय में घरेलू स्तर पर फिर से कीमतों को बढ़ते हुए देखा जा सकता है।

कच्चे तेल ने निकाला दम (Crude Oil Price)

अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने से पहले कच्चे तेल का रेट 70 डॉलर प्रति बैरल के करीब था। जोकि अब 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है। जिसकी वजह से कीमतों को घरेलू स्तर पर बढ़ाना पड़ा है। भारत जैसे देश जो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं उनके लिए कीमतों का बढ़ जाना अच्छी खबर नहीं है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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