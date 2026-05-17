Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुआ कोई बदलाव? यहां चेक करें अपने शहर का लेटेस्ट रेट
Petrol Diesel Price Today: एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज कोई इजाफा नहीं किया गया है। आखिरी बार पेट्रोल और डीजल का रेट 3-3 रुपये शुक्रवार को बढ़ाया गया था।
Petrol Diesel Price Today: आज रविवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। कीमतें अपने पुराने स्तर पर ही बरकरार हैं। इससे पहले शुक्रवार को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में 3-3 रुपये का इजाफा किया था। बता दें, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी करती हैं।
देश के अलग-अलग शहरों में क्या पेट्रोल का रेट? (Petrol Rates Today)
नई दिल्ली - 97.77 रुपये
मुंबई - 106.64 रुपये
कोलकाता - 108.74 रुपये
चेन्नई - 103.90 रुपये
गुरुग्राम - 98.29 रुपये
नोएडा - 98.04 रुपये
बेंगलुरू - 106.17 रुपये
भुवेश्वर - 104.75 रुपये
चंडीगढ़ - 97.27 रुपये
हैदराबाद - 110.89 रुपये
जयपुर - 108.19 रुपये
लखनऊ - 97.58 रुपये
पटना - 108.55 रुपये
तिरुअनंतपुरम् - 110.75 रुपये
डीजल की क्या है कीमत? (Diesel Price Today)
नई दिल्ली - 90.67 रुपये
मुंबई - 93.14 रुपये
कोलकाता - 95.13 रुपये
चेन्नई - 95.47 रुपये
गुरुग्राम - 90.77 रुपये
नोएडा - 91.31 रुपये
बेंगलुरू - 94.10 रुपये
भुवनेश्वर - 96.11 रुपये
चंडीगढ़ - 85.25 रुपये
हैदराबाद - 98.96 रुपये
जयपुर - 93.43 रुपये
लखनऊ - 90.87 रुपये
पटना - 94.63 रुपये
तिरुअनंतपुरम् - 99.63 रुपये
पेट्रोल और डीजल के अभी और बढ़ेंगे दाम? (Will Petrol Diesel price jump in future)
रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अभी और इजाफा किया जा सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में जारी तेजी की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल और डीजल पर भारी नुकसान हो रहा है। जिसको देखते हुए सरकार ने पेट्रोल और डीजल का रेट 3-3 रुपये बढ़ा दिया था। लेकिन घाटा इतना बड़ा है कि यह नाकाफी साबित हो रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल का रेट 10-10 रुपये तक बढ़ सकता है।
कच्चे तेल ने बढ़ाई टेंशन (Crude Oil Price)
इसी साल फरवरी के महीने में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट 70 डॉलर प्रति बैरल था। जोकि युद्ध शुरू होने के बाद से ही 100 डॉलर प्रति बैरल के पार बना हुआ है। जिसकी वजह से तेल कंपनियों पर कीमतों को बढ़ाने का दबाव बढ़ रहा था।
हर रोज हो रहा था 1000 करोड़ रुपये का घाटा
कीमतों में इजाफा से पहले तेल कंपनियों को कच्चे तेल का अधिक रेट होने की वजह से 1000 करोड़ रुपये का नुकसान हर दिन हो रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार इस तिमाही में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 57000 करोड़ रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है।
प्राइवेट कंपनियों ने पहले ही खड़े कर दिए थे हाथ
सरकारी कंपनियों से बहुत पहले प्राइवेट कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया था। शेल इंडिया और नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले महीने ही बढ़ोतरी कर दी थी।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।