Petrol Diesel की कीमतों में आज हुई कोई कटौती? इस बड़े शहर में ₹107.46 में बिक रहा पेट्रोल, फटाफट चेक करें लेटेस्ट रेट
Petrol Diesel Price Today: केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई भी कटौती आज शनिवार को नहीं की गई है। इससे पहले शुक्रवार को सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपये की कटौती की थी।
Petrol Diesel Price Today: सरकार की तरफ से शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी। हालांकि, इसका कोई भी फायदा आम आदमी को नहीं मिलेगा। जिसकी वजह से आज 28 मार्च 2026 को एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बता दें, गुरुवार को केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को 13 रुपये से घटाकर 3 रुपये और डीजल पर लगने वाले 10 रुपये के एक्साइज ड्यूटी को घटाकर शून्य कर दिया है।
पेट्रोल का क्या है रेट (Petrol Price today)
दिल्ली - 94.77
चेन्नई - 101.23
मुंबई - 103.54
कोलकाता - 103.54
हैदराबाद - 107.46
नोएडा - 94.74
बेंगलुरू 102.96
डीजल का आपके शहर में क्या है रेट? (Diesel Price Today)
दिल्ली - 87.67
गुड़गांव - 87.83
नोएडा - 87.81
मुंबई - 90.03
भुवनेश्वर - 92.69
कोलकाता - 92.39
मुंबई - 90.03
बेंगलुरू - 90.99
हैदराबाद - 95.70 रुपये
नायरा ने बढ़ाया रेट
देश में नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बुधवार को इजाफा किया था। तेल कंपनी ने 5.30 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये का इजाफा किया था। कंपनी ने बढ़ते खर्च को ग्राहकों पर हिस्से में डाल दिया है।
एक्सपोर्ट टैक्स में इजाफा
सरकार ने डीजल के एक्सपोर्ट पर 21.50 रुपये प्रति लीटर और विमान ईंधन (एटीएफ) पर 29.50 रुपये प्रति लीटर का निर्यात शुल्क (विंडफॉल टैक्स) लगा दिया है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद रिफाइनरी कंपनियों के 'अप्रत्याशित लाभ' पर लगाम लगाने के लिए जुलाई 2022 में पहली बार यह (विंडफॉल टैक्स) कर लगाया गया था, जिसे दिसंबर 2024 में हटा लिया गया था।
कच्चे तेल की कीमतों में लगी है ‘आग’
युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल का रेट सातवें आसमान पर है। पिछले महीने जो कच्चा तेल 70 बैरेल के करीब था। वही, अब 110 डॉलर प्रति बैरल को क्रॉस कर गया है। जिसकी वजह से तेल कंपनियों पर बहुत दबाव बढ़ गया है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।