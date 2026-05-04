Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल 82.46 रुपये, डीजल 78.05 रुपये, क्या आज सुबह सस्ता हो गया तेल? चेक करें रेट
Petrol Diesel Price Today: आज सोमवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पोर्टब्लेयर में आज पेट्रोल 82.46 रुपये और डीजल 78.05 रुपये में बिक रहा है।
Petrol Diesel Price Today: ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से आज एक बार फिर से लोगों को राहत दी गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज सोमवार को भी कोई इजाफा नहीं किया गया है। कीमतें अपने पुराने स्तर पर बरकरार हैं। कच्चे तेल की कीमतों में जारी तेजी की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हर दिन घाटा हो रहा है। बता दें, 2022 के बाद से ही सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से सामान्य पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई इजाफा नहीं किया गया है।
दिल्ली में आज सोमवार को पेट्रोल 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं, पोर्टब्लेयर में पेट्रोल का रेट 82.46 रुपये और डीजल 78.05 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।
आपके शहर में क्या है डीजल का रेट (Diesel Price Today)
नई दिल्ली - 87.67 रुपये
मुंबई - 92.15 रुपये
कोलकाता - 90.76 रुपये
चेन्नई - 92.34 रुपये
अहमदाबाद - 90.17 रुपये
बेंगलुरू - 95.70 रुपये
जयपुर - 90.21 रुपये
चंडीगढ़ - 82.45 रुपये
इंदौर - 91.88 रुपये
पटना - 93.80 रुपये
सूरत - 89 रुपये
नासिक - 89.50 रुपये
पेट्रोल किस भाव बिक रहा? (Petrol Price Today)
नई दिल्ली - 94.72 रुपये
मुंबई - 104.21 रुपये
कोलकाता - 103.94 रुपये
चेन्नई - 100.75 रुपये
अहमदाबाद - 94.49 रुपये
बेंगलुरू - 102.92 रुपये
हैदराबाद - 107.46 रुपये
जयपुर - 104.72 रुपये
लखनऊ - 94.69 रुपये
पुणे - 104.04 रुपये
चंडीगढ़ - 94.30 रुपये
इंदौर - 106.48 रुपये
पटना - 105.58 रुपये
सूरत - 95 रुपये
नासिक - 95.50 रुपये
बढ़ने वाला है पेट्रोल और डीजल का रेट? (Petrol diesel rate today)
सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 से 5 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया जा सकता है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी की संभावना है।
प्राइवेट कंपनियों ने पहले ही खड़े किए हाथ (petrol diesel price hike)
सबसे पहले नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया था। कंपनी ने मार्च पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये और डीजल की कीमतों में 3 रुपये का इजाफा किया था। इसके बाद शेल इंडिया लिमिटेड ने पेट्रोल का रेट 7.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल का रेट 25.01 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी।
कच्चे तेल की कीमतों में जारी तेजी की वजह से बन रहा दबाव (crude oil price)
युद्ध की वजह से कच्चे तेल का रेट 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर ही बना हुआ है। जिसकी वजह से तेल कंपनियों के ऊपर काफी दबाव है। युद्ध से पहले कच्चे तेल का रेट 70 डॉलर प्रति बैरल के आस-पास था।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।