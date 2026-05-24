पेट्रोल 113.53 रुपये, डीजल 101.55 रुपये; तेल की नई कीमतें जारी, क्या आज फिर बढ़ गए दाम?
Petrol Diesel Price Today: आज रविवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कोई इजाफा नहीं किया है। इससे पहले कल शनिवार को तेल का रेट फिर से बढ़ गया था।
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी गई है। आज 24 मई दिन रविवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कोई भी इजाफा नहीं किया है। इससे पहले शनिवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। जिसके बाद कुछ शहरों में पेट्रोल का रेट 110 रुपये प्रति लीटर को भी क्रॉस कर गया था। बता दें, शनिवार को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में 0.87 रुपये और डीजल की कीमतों में 0.91 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया था।
पेट्रोल का अलग-अलग शहरों में क्या है रेट? (Petrol Price Today)
नई दिल्ली - 99.51 रुपये
कोलकाता - 110.64 रुपये
नोएडा - 99.51 रुपये
त्रिवेंद्रम - 112.64 रुपये
विशाखापत्तनम् - 113.53 रुपये
लखनऊ - 99.28 रुपये
पटना - 110.49 रुपये
डीजल का क्या है रेट (Diesel Price Today)
दिल्ली - 92.49 रुपये
कोलकाता - 97.02 रुपये
नोएडा - 92.84 रुपये
त्रिवेंद्रम - 101.55 रुपये
विशाखापत्तनम् - 101.27 रुपये
लखनऊ - 92.64 रुपये
पटना - 96.53 रुपये
10 दिन में करीब 5 रुपये महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल का रेट
15 मई से ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। पहली बार तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल का रेट 3-3 रुपये बढ़ाया था। उसके बाद एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई। महज 10 दिन में पेट्रोल का रेट करीब 5 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। डीजल की कीमतों में भी इतना ही इजाफा देखने को मिला है।
कच्चे तेल की वजह से बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के रेट
युद्ध शुरू होने से पहले कच्चे तेल का रेट 70 डॉलर के आस-पास बना हुआ था। लेकिन युद्ध शुरू होते ही यह सातवें आसमान पर पहुंच गया। मौजूदा समय में इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का रेट 100 डॉलर प्रति बैरल के पार है। महंगा कच्चा तेल ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ाने पर मजबूर किया है।
तेल कंपनियों को क्रूड ऑयल की बढ़ी कीमतों की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार कीमतों में बढ़ोतरी से पहले तेल कंपनियों को 1000 करोड़ रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ा था।
सरकार क्या कर रही है?
कच्चे तेल का असर घरेलू बाजारों पर ना पड़े इसके लिए सरकार ने 76 दिन तक कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया था। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में भी 10-10 रुपये की कटौती पेट्रोल और डीजल पर की है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।