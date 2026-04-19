Petrol Diesel Price: पेट्रोल 119.85 रुपये, डीजल 123 रुपये, आज रात में बढ़ गए तेल के दाम? फटाफट करें चेक
Petrol Diesel Price: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं किया गया है। आखिरी बार रेट शेल इंडिया ने 1 अप्रैल को बढ़ाया था। उसके बाद से प्राइवेट कंपनियों ने भी कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है।
Petrol Diesel Price Today: आज रविवार को सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया है। आखिरी बार भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने 2022 में रेट बढ़ाया था। बता दें, 1 अप्रैल को प्राइवेट तेल कंपनी शेल इंडिया ने पेट्रोल पर 7.4 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 25 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया था। जिसके बाद शेल इंडिया के पंप पर पेट्रोल का रेट 119.85 रुपये और डीजल का रेट 123 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया। वहीं, पावर पेट्रोल का रेट शेल इंडिया के पंप पर 129.85 रुपये प्रति लीटर और प्रीमियम डीजल का रेट 133 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है।
नायरा ने भी बढ़ाया है पेट्रोल और डीजल का रेट (Petrol Diesel Rate Today)
मार्च के महीने में नायरा ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया था। नायरा ने तब पेट्रोल का रेट 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल का रेट 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया था। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की वजह से कंपनी ने यह फैसला तब किया था। हालांकि, उसके बाद से कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिला है।
प्रीमियम पेट्रोल-डीजल का बढ़ा था रेट (Petrol Diesel Price)
1 अप्रैल को इंडियन ऑयल XP100 पेट्रोल का रेट 11 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया गया था। जिसके बाद इसका रेट 149 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 160 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया था। वहीं, प्रीमियम डीजल का रेट बढ़ोतरी के बाद 91.49 रुपये से बढ़कर 92.99 रुपये के स्तर पर पहुंच गया।
आज पेट्रोल का क्या है रेट? (Petrol Price Today in my city)
दिल्ली - 94.77 रुपये प्रति लीटर
कोलकाता - 104.21 रुपये
हैदरबाद - 94.49 रुपये
चेन्नई - 100.75 रुपये
अहमदाबाद - 94.49 रुपये
बेंगलुरू - 10292 रुपये
लखनऊ- 94.69 रुपये
पुणे - 104.04 रुपये
चंडीगढ़ - 94.30 रुपये
इंदौर - 106.48 रुपये
पटना - 105.58 रुपये
सूरत - 95 रुपये
नाशिक - 95.50 रुपये
डीजल का क्या है ताजा रेट? (Diesel price today in my city)
दिल्ली - 87.67 रुपये
अहमदाबाद - 90.17 रुपये
जयपुर - 90.21 रुपये
लखनऊ- 90.57 रुपये
कोलकाता - 90.76 रुपये
चेन्नई - 92.34 रुपये
हैदराबाद - 95.70 रुपये
पुणे - 90.57 रुपये
चंडीगढ़ - 82.45 रुपये
इंदौर - 91.88 रुपये
पटना - 93.80 रुपये
सूरत - 89 रुपये
नाशिक - 89.59 रुपये
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट (Crude oil rate today)
युद्ध शुरू होने से पहले इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का रेट 70 डॉलर प्रति बैरल के आस-पास बना हुआ था। लेकिन युद्ध के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिली। जिसके बाद रेट 100 डॉलर प्रति बैरल को क्रॉस कर गया। अब एक बार फिर से रेट 100 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया है। इसके पीछे ईरान से मिला संकते हैं। ईरान के लोकल मीडिया में कहा गया है कि वह आने वाले समय में टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जाने का रास्ता दे सकता है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।