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Petrol Diesel की कीमतों में होगा और इजाफा? एक्सपर्ट बोले 3 रुपये की बढ़ोतरी नाकाफी

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अभी और इजाफा देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज हुई 3 रुपये की बढ़ोतरी नाकाफी है। 

Petrol Diesel की कीमतों में होगा और इजाफा? एक्सपर्ट बोले 3 रुपये की बढ़ोतरी नाकाफी

Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 3-3 रुपये प्रति लीटर का इजाफा देखने को मिला है। लम्बे समय से इस बढ़ोतरी की उम्मीद हर कोई कर रहा था। एक्सपर्ट्स की मानें तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अभी आने वाले समय में और बढ़ोतरी होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर पश्चिम एशिया में युद्ध जारी रहा तब की स्थिति में पेट्रोल और डीजल के रेट घरेलू स्तर पर और बढ़ाए जा सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कम से कम 15 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया जाना चाहिए।

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11 हफ्तों से नहीं बढ़ रहे थे दाम

युद्ध शुरू होने के बाद इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल का रेट 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया। लेकिन इसके बाद भी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन और इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने 11 हफ्तों तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नहीं बढ़ाया था। लेकिन आज शुक्रवार को कीमतों को बढ़ाना ही पड़ा था।

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90 से 190% तक गिरी कमाई

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ने की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की कमाई 90 से 190 प्रतिशत तक गिर गया। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के रेट में बढ़ोतरी आज से पहले नहीं की थी।

इन शेयरों पर रखें नजर?

फरवरी में जब से युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स अंडरपरफॉर्म कर रहा है। 14 मई तक के आंकड़ों के अनुसार इस दौरान यह इंडेक्स 6.7 प्रतिशत गिरा था। वहीं, इसी पीरियड में निफ्टी50 5.90 प्रतिशत गिरा था।

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HPCL के शेयरों की कीमतों में 14 प्रतिशत, बीपीसीएल के शेयरों की कीमतों में 23 प्रतिशत और आईओएसी के शेयरोों की कीमतों में 25 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के शेयरों का भाव इस दौरान 8 प्रतिशत और 7 प्रतिशत बढ़ गया है।

सरकारी कंपनियों ने भले ही आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। लेकिन दो प्राइवेट कंपनियों ने पहले ही दाम बढ़ा दिए थे। हम बात कर रहे हैं नायरा एनर्जी और शेल इंडिया की। नायरा ने मार्च के महीने में जबकि शेल इंडिया ने अप्रैल के महीने में की कीमतों को बढ़ाया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार की जोखिमों के अधीन है किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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