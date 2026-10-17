Petrol Diesel Price Today: लखनऊ, नोएडा से लेकर पटना, जयपुर तक; घर से निकलने पहले चेक करें पेट्रोल-डीजल का रेट
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Price Today: इस महीने नायरा और जियो-बीपी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है
- सरकारी तेल कंपनियों के पंप पर आज भी दाम स्थिर हैं
- यहां आखिरी बार मई में बढ़ोतरी हुई थी
Petrol Diesel Price Today: आज शनिवार 10 अक्टूबर को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव सरकारी तेल कंपनियों ने नहीं किया है। जिसकी वजह से कीमतें पुराने स्तर पर ही हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल का रेट 102.12 रुपये प्रति लीटर है। वहीं, डीजल का रेट 95.20 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर है। बता दें, मौजूदा समय में कच्चे तेल की अधिक कीमतों का बुरा असर तेल कंपनियों पर पड़ा रहा है।
देश के प्रमुख शहरों में कितना है पेट्रोल और डीजल का रेट (Petrol diesel rate)
मुंबई में 111.31 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में पेट्रोल का रेट 113.51 रुपये प्रति लीटर, चेन्नई में 107.77 रुपये प्रति लीटर की दर से पेट्रोल आज बिक रहा है। डीजल आज कोलकाता में 99.82 रुपये प्रति लीटर, चेन्नई में 99.55 रुपये प्रति लीटर और मुंबई में 97.97 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।
लखनऊ, नोएडा में कितना पेट्रोल-डीजल का रेट (Petrol Diesel price in UP)
आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डीजल 95.36 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर है। वहीं, पेट्रोल का दाम 101.86 रुपये प्रति लीटर है। नोएडा में पेट्रोल आज शनिवार को 101.96 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर है। नोएडा में डीजल का रेट 95.44 रुपये प्रति लीटर है।
पटना में क्या है स्थिति (Petrol Price in Patna)
बिहार की राजधानी पटना में पड़ोसी यूपी की तुलना में अधिक रेट है। आज पटना में डीजल का रेट 99.36 रुपये प्रति लीटर है। वहीं, पेट्रोल इस शहर में 113.37 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।
इन शहरों में 110 रुपये के पार बिक रहा है पेट्रोल
पटना के अलावा भी कई शहर हैं जहां पेट्रोल का रेट सरकारी पंप पर भी 110 रुपये प्रति लीटर को क्रॉस कर गया है। जयपुर में पेट्रोल का रेट 112.66 रुपये प्रति लीटर, हैदराबाद में 116.15 रुपये प्रति लीटर, बेंगलुरू में 111.68 रुपये प्रति लीटर और केरल के तिरुअनंतपुरम् में 115.49 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल का रेट है।
नायरा और जियो ने बढ़ाया है दाम (Jio Petrol Price)
भले ही सरकारी तेल कंपनियों के पंप पर दाम स्थिर हों। लेकिन इस महीने जियो और नायरा की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। जियो-बीपी के पंप पर पेट्रोल का रेट पिछले दिनों 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल का रेट 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया गया था। नायरा ने भी इस महीने की शुरुआत में पेट्रोल का रेट 5 रुपये और डीजल का रेट 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया था।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।