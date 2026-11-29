Petrol Diesel Price Today: कोलकाता, पटना में 110 रुपये के पार बिक रहा पेट्रोल, आपके शहर में कितना है दाम?
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल के दाम में आज रविवार 29 नवंबर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है
- हालांकि, पिछले हफ्ते ऑयल फ्यूचर्स का रेट लुढ़क गया था
Petrol Diesel Price Today: कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। यहां कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि, देश में कई शहर ऐसे हैं जहां दाम 110 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। अब देखना है कि दाम में कोई कटौती आने वाले दिनों में होती है या नहीं ...
ऑयल फ्यूचर्स का रेट गिरा
पिछले हफ्ते की समाप्ति के बाद ब्रेंट क्रूड जनवरी का रेट 1.2 प्रतिशत की गिरावट के बाद 95.44 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गया। बीते सप्ताह इसमें 3.1 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। वेस्ट टेक्स इंटरमीडिएट का रेट 0.7 प्रतिशत की गिरावट के बाद 83.08 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गया।
दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में कितना है रेट
देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का रेट 102.12 रुपये और डीजल का रेट 95.20 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल का रेट 111.21 रुपये है। वहीं, इस शहर में डीजल का दाम 97.83 रुपये है। चेन्नई में एक लीटर डीजल के लिए 99.55 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं, पेट्रोल के लिए ग्राहकों को 107.17 रुपये खर्च करने होंगे।
किन शहरों में 110 रुपये के पार पहुंचा पेट्रोल
मुंबई के अलावा भी देश के कई प्रमुख शहर हैं जहां पेट्रोल का रेट 110 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। कोलकाता में एक लीटर पेट्रोल के लिए ग्राहकों को 113.51 रुपये खर्च करने होंगे। पटना में भी पेट्रोल का रेट 113.37 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर बिक रहा है। हैदराबाद और तिरुअनंतपुरम् में भी दाम 115 रुपये के पार पहुंच गया है। बता दें, तिरुअनंतपुरम् में पेट्रोल 115.49 रुपये और हैदराबाद में दाम 116.51 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर है।
तिरुअनंतपुरम् में डीजल का रेट 104.40 रुपये है। वहीं, हैदराबाद मे 1 लीटर डीजल के लिए ग्राहकों को 104.23 रुपये प्रति लीटर खर्च करने होंगे। मुंबई में डीजल का दाम 97.83 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में रेट 100 रुपये प्रति लीटर के करीब है। यहां ग्राहकों को इस समय 99.82 रुपये खर्च करना पड़ रहा है।
लखनऊ, नोएडा, गुरुग्राम और जयपुर में कितना है दाम
डीजल की बात करें तो गुरुग्राम में दाम 95.64 रुपये प्रति लीटर है। जयपुर में रेट 98.25 रुपये प्रति लीटर है। लखनऊ और नोएडा में डीजल का रेट क्रमशः 95.36 रुपये और 95.44 रुपये प्रति लीटर है।
जयपुर में पेट्रोल का रेट 110 रुपये प्रति लीटर और गुरुग्राम में दाम 102.97 रुपये प्रति लीटर है। लखनऊ में पेट्रोल के लिए 101.86 रुपये प्रति लीटर खर्च करने होंगे। वहीं, नोएडा में पेट्रोल का रेट 101.86 रुपये है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।