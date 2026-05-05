Petrol diesel price today: पेट्रोल 14 रुपये, डीजल 18 रुपये होगा महंगा? चुनाव खत्म; बढ़ोतरी के लिए रहें तैयार
Petrol diesel price today: बंगाल सहित 5 राज्यों के चुनावी परिणाम कल 4 मई को आ गए। अब लोगों के मन में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है?
Petrol diesel price today: 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में खड़ा हो रहा है कि क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि आने वाले 5 से 7 दिन में तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। हालांकि, सरकार की तरफ इसकी कोई आधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है। बता दें, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 2022 से अबतक तेल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों की वजह से उन्हें हर दिन भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
पेट्रोल और डीजल के बढ़ेंगे दाम? (petrol diesel price hike news)
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 से 5 रुपये का इजाफा किया जा सकता है। इस पर फैसला आने वाले एक सप्ताह के अंदर हो सकता है।
पेट्रोल 14 रुपये और डीजल 18 रुपये होगा महंगा? (petrol diesel rate today)
29 अप्रैल को समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में कहा गया था कि 1 लीटर पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 14 रुपये और 1 लीटर डीजल पर 18 रुपये का नुकसान हो रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या आने वाले समय में तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल पर क्रमशः 14 रुपये और 18 रुपये का इजाफा करेंगी?
कच्चे तेल की कीमतों में नहीं बढ़ाई टेंशन (crude oil price today)
युद्ध की वजह से कच्चे तेल का रेट 100 डॉलर प्रति बैरल के पार लगातार बना हुआ है। जिसकी वजह से तेल कंपनियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दो प्राइवेट कंपनियों ने बीते महीने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया था।
नायरा एनर्जी और शेल इंडिया ने बढ़ाया था दाम (shell india petrol diesel price today)
1 अप्रैल को शेल इंडिया ने पेट्रोल की कीमतों में 7.4 रुपये और डीजल की कीमतों में 25 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया था। इससे पहले मार्च के अंतिम सप्ताह में नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया था। इसके बाद से इन दोनों कंपनियों ने कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है।
देश में नहीं है पेट्रोल और डीजल की किल्लत (petrol diesel rate latest news)
भारत में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। लगभग सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य है। बीते दिनों एक बाल लम्बी कतारें दिखी थी। लेकिन वह पैनिक की वजह से था। महज एक दो दिन के बाद ही स्थिति सामान्य हो गई।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।