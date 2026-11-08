Petrol diesel price today: दिवाली के दिन दिल्ली, लखनऊ से लेकर पटना, जयपुर तक पेट्रोल-डीजल का कितना है रेट?
मुख्य बातें
- Petrol, diesel price today 8 November 2026: आज के दिवाली के दिन भी पेट्रोल लखनऊ में 101.89 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है
- पटना में पेट्रोल का दाम 110 रुपये के पार पहुंच गया है
Petrol, diesel price today 8 November 2026: आज 8 अक्टूबर, दिवाली के दिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। कंपनियों के लिए अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में फिर से कच्चे तेल का रेट 100 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया है। एक वक्त पर बीते महीने क्रूड ऑयल का रेट 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया। तब रेट 115 डॉलर के आस-पास था। क्रूड ऑयल की कीमतें कम होने के बाद कंपनियों पर से दबाव घटा है।
देश के 4 प्रमुख शहरों में कितना है रेट
दिल्ली में आज रविवार को 102.12 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। वहीं, दिवाली के दिन राष्ट्रीय राजधानी में डीजल के लिए लोगों को 95.20 रुपये खर्च करने होंगे। मुंबई में रेट में 111.21 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल आज बिक रहा है। डीजल का रेट इस शहर में 97.83 रुपये है। चेन्नई में 107.76 रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल 99.55 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर है। इन सभी शहरों की तुलना में कोलकाता में रेट सबसे अधिक है। इस शहर में 113.51 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 99.82 रुपये प्रति लीटर डीजल बिक रहा है।
प्रदेश की राजधानियों में पेट्रोल और डीजल का रेट कितना
बेंगलुरू में पेट्रोल का रेट 111.68 रुपये प्रति लीटर और डीजल का रेट 99.56 रुपये प्रति लीटर है। भुवेश्वर में दाम आज 108.97 रुपये पेट्रोल और 100.68 रुपये डीजल का है। यूपी की राजधानी लखनऊ में पेट्रोल का रेट 101.89 रुपये प्रति लीटर और डीजल का रेट 95.36 रुपये प्रति लीटर है। बिहार में तेल काफी महंगा है। पटना में दाम 113.37 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 99.36 रुपये प्रति लीटर डीजल बिक रहा है।
जयपुर में भी दाम अधिक की है। आज जयपुर में 113.19 रुपये पर पेट्रोल और डीजल 98.25 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर बिक रहा है।
देश के अन्य बड़े शहरों की क्या है स्थिति
नोएडा में पेट्रोल 101.96 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.44 रुपये प्रति लीटर है। गुरुग्राम में दाम 102.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.44 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर है। केरल के तिरुअनंतपुरम् में दाम अन्य शहरों की तुलना में अधिक है। यहां पेट्रोल आज 115.49 रुपये प्रति लीटर और डीजल 104.40 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर बिक रहा है।
अक्टूबर के महीने में तेल की खपत बढ़ी
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर के महीने में देश में तेल की खपत 10 प्रतिशत बढ़ गई। जोकि मार्च के बाद सबसे अधिक है। इस दौरान कुल 20.49 मिनियन टन की खपत हुई है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।