Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Petrol diesel price today: दिवाली के दिन दिल्ली, लखनऊ से लेकर पटना, जयपुर तक पेट्रोल-डीजल का कितना है रेट?

By Tarun Pratap Singh
लाइव हिन्दुस्तान
share

मुख्य बातें

  • Petrol, diesel price today 8 November 2026: आज के दिवाली के दिन भी पेट्रोल लखनऊ में 101.89 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है
  • पटना में पेट्रोल का दाम 110 रुपये के पार पहुंच गया है

Petrol diesel price today:
Petrol diesel price today: देश के कई शहरों में पेट्रोल का रेट 110 रुपये के पार है।

Petrol, diesel price today 8 November 2026: आज 8 अक्टूबर, दिवाली के दिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। कंपनियों के लिए अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में फिर से कच्चे तेल का रेट 100 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया है। एक वक्त पर बीते महीने क्रूड ऑयल का रेट 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया। तब रेट 115 डॉलर के आस-पास था। क्रूड ऑयल की कीमतें कम होने के बाद कंपनियों पर से दबाव घटा है।

देश के 4 प्रमुख शहरों में कितना है रेट

दिल्ली में आज रविवार को 102.12 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। वहीं, दिवाली के दिन राष्ट्रीय राजधानी में डीजल के लिए लोगों को 95.20 रुपये खर्च करने होंगे। मुंबई में रेट में 111.21 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल आज बिक रहा है। डीजल का रेट इस शहर में 97.83 रुपये है। चेन्नई में 107.76 रुपये लीटर पेट्रोल और डीजल 99.55 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर है। इन सभी शहरों की तुलना में कोलकाता में रेट सबसे अधिक है। इस शहर में 113.51 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 99.82 रुपये प्रति लीटर डीजल बिक रहा है।

ये भी पढ़ें:मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन शेयर बाजार में दिखती है तेजी, आज कब से कब खुलेगा मार्केट
ये भी पढ़ें:1 पर 2 शेयर बोनस, डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड कंपनी ने किया तय
ये भी पढ़ें:1 जनवरी 2027 से क्या बदल जाएगा चेक बुक से जुड़ा नियम, RBI ने बताई सच्चाई

प्रदेश की राजधानियों में पेट्रोल और डीजल का रेट कितना

बेंगलुरू में पेट्रोल का रेट 111.68 रुपये प्रति लीटर और डीजल का रेट 99.56 रुपये प्रति लीटर है। भुवेश्वर में दाम आज 108.97 रुपये पेट्रोल और 100.68 रुपये डीजल का है। यूपी की राजधानी लखनऊ में पेट्रोल का रेट 101.89 रुपये प्रति लीटर और डीजल का रेट 95.36 रुपये प्रति लीटर है। बिहार में तेल काफी महंगा है। पटना में दाम 113.37 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और 99.36 रुपये प्रति लीटर डीजल बिक रहा है।

जयपुर में भी दाम अधिक की है। आज जयपुर में 113.19 रुपये पर पेट्रोल और डीजल 98.25 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर बिक रहा है।

इस दिवाली मिनटों में बनाएं अपने इंस्टाग्राम और वाट्सऐप के लिए पोस्ट, क्लिक करें

देश के अन्य बड़े शहरों की क्या है स्थिति

नोएडा में पेट्रोल 101.96 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.44 रुपये प्रति लीटर है। गुरुग्राम में दाम 102.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.44 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर है। केरल के तिरुअनंतपुरम् में दाम अन्य शहरों की तुलना में अधिक है। यहां पेट्रोल आज 115.49 रुपये प्रति लीटर और डीजल 104.40 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर बिक रहा है।

अक्टूबर के महीने में तेल की खपत बढ़ी

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर के महीने में देश में तेल की खपत 10 प्रतिशत बढ़ गई। जोकि मार्च के बाद सबसे अधिक है। इस दौरान कुल 20.49 मिनियन टन की खपत हुई है।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Petrol Petrol Diesel Rate Diesel Rates Today अन्य..
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़दिवाली के दिन दिल्ली, लखनऊ से लेकर पटना, जयपुर तक पेट्रोल-डीजल का कितना है रेट?