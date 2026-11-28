Petrol Diesel Price Today: कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी, आपके शहर में कितना है पेट्रोल और डीजल का रेट
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Price Today 28 Nov 2027: कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है
- जोकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए राहत भरी खबर है
Petrol Diesel Price Today 28 Nov 2027: क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। इंटरनेशनल मार्केट में दाम और नीचे आ गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल का रेट 2.48 प्रतिशत लुढ़क गया है। जिसके बाद दाम 94 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गया। वहीं, क्रूड ऑयल का रेट 1.47 प्रतिशत की गिरावट के बाद 83.680 रुपये है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने राहत की सांस ली है। बता दें, घरेलू बाजार में आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर ही हैं। यहां कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिला है। मई में आखिरी बार कंपनियों ने दाम बढ़ाया था।
देश के अलग-अलग शहरों में पेट्रोल का कितना है दाम? (Petrol Price Today)
नई दिल्ली - 102.12 रुपये
कोलकाता - 113.51 रुपये
मुंबई - 111.21 रुपये
चेन्नई - 107.76 रुपये
लखनऊ - 101.86 रुपये
नोएडा - 101.96 रुपये
पटना - 113.37 रुपये
तिरुअनंतपुरम् - 115.49 रुपये
हैदराबाद - 116.51 रुपये
जयपुर - 110 रुपये
चंडीगढ़ - 101.54 रुपये
गुरुग्राम - 102.97 रुपये
बेंगलुरू - 111.68 रुपये
डीजल का कितना है रेट (Diesel Price Today)
दिल्ली - 95.20 रुपये
कोलकाता - 99.82 रुपये
चेन्नई - 99.55 रुपये
मुंबई - 97.83 रुपये
लखनऊ - 95.36 रुपये
नोएडा - 95.44 रुपये
तिरुअनंतपुरम् - 104.40 रुपये
हैदराबाद - 104.23 रुपये
जयपुर - 98.25 रुपये
बेंगलुरू - 99.56 रुपये
गुरुग्राम - 95.64 रुपये
चंडीगढ़ - 89.47 रुपये
सरकार का खर्च बढ़ा
भारत तेल के मामले में पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। बढ़ती कीमतों ने सरकार का खर्च बढ़ा दिया है। शुक्रवार को पीएम के एडवाइजर तरुण कपूर ने कहा कि तेल और गैस की बढ़ी हुई कीमतों की वजह से सालाना 6 से 7 लाख करोड़ रुपये का खर्च अतिरिक्त बढ़ गया है। उन्होंने सीआईआई के कार्यक्रम में कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ने से अपनी तेल पर निर्भरता कम होगी।
मई के बाद नहीं बढ़े दाम (Petrol Price hike)
घरेलू बाजार में आखिरी बार कीमतों में कंपनियों ने मई के महीने में इजाफा किया था। उसके बाद से दाम लगातार स्थिर ही हैं। मई के महीने में एक के बाद एक चार बार बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तब रेट 7.5 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ गया था। बता दें, मई के महीने में 2022 के बाद पहली बार कंपनियों ने रेट बढ़ाया था।
प्राइवेट कंपनियों की तरफ से तेल की कीमतों में इजाफा मई के बाद भी देखने को मिला है। लेकिन सरकारी कंपनियों के पंप पर दाम स्थिर हैं।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।