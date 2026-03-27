Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के चेक करें आज के रेट, 2 दिन में बिक्री में 50% तक की उछाल
Petrol Diesel Price Today: शहर दर शहर पेट्रोल पंपों पर पैनिक बाइंग के चलते वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं। इस बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रोजाना की तरह पेट्रोल-डीजल के रेट अपडेट कर दी हैं। जबकि, ईरान-इजरायल युद्ध के बीच कच्चा तेल 100 डॉलर के पार है।
Petrol Diesel Price Today: शहर दर शहर पेट्रोल पंपों पर पैनिक बाइंग के चलते वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं। इस बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रोजाना की तरह पेट्रोल-डीजल के रेट अपडेट कर दी हैं। जबकि, ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध के बीच कच्चा तेल 100 डॉलर के पार है। ब्रेंट क्रूड आज सुबह सवा छह बजे के करीब 107.10 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। जबकि, WTI क्रूड 93.73 डॉलर प्रति बैरल पर है।
पेट्रोल-डीजल के क्या हैं आज के रेट
पेट्रोल-डीजल के उपभोक्ताओं के लिए आज शुक्रवार को भी राहत है। इंडियन ऑयल, HPCL, भारत पेट्रोलियम समेत ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट नहीं बढ़ाए हैं। आज 27 मार्च की सुबह छह बजे जारी रेट के मुताबिक दिल्ली में सामान्य पेट्रोल की रिटेल कीमत ₹94.77 और डीजल 87.67 रुपये लीटर है। जबकि, XP95 पेट्रोल 101.89 और XG डीजल 91.49 रुपये प्रति लीटर है। बता दें मार्च 2024 में पेट्रोल-डीजल के दाम ₹2 प्रति लीटर घटाए गए थे। इसके बाद अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है।
दो दिन में पेट्रोल-डीजल की बिक्री में उछाल
इंडियन ऑयल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया है कि देशभर में पेट्रोल और डीजल की मांग में हाल के दिनों में अचानक वृद्धि देखी जा रही है। पिछले दो दिनों में बिक्री में अखिल भारतीय स्तर पर 15% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि कुछ स्थानों पर यह औसत दैनिक बिक्री की तुलना में 50% से अधिक तक पहुंची है।
भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाले शहर
पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: ₹82.46 प्रति लीटर
ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश: ₹90.87 प्रति लीटर
सिलवासा, दादरा और नगर हवेली: ₹92.37 प्रति लीटर
दमन, दमन और दीव: ₹92.55 प्रति लीटर
हरिद्वार, उत्तराखंड: ₹92.78 प्रति लीटर
रुद्रपुर, उत्तराखंड: ₹92.94 प्रति लीटर
उना, हिमाचल प्रदेश: ₹93.27 प्रति लीटर
देहरादून, उत्तराखंड: ₹93.35 प्रति लीटर
नैनीताल, उत्तराखंड: ₹93.41 प्रति लीटर
स्रोत: इंडियन ऑयल
भारत में सबसे सस्ता डीजल बेचने वाले शहर
पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: ₹78.05 प्रति लीटर
इटानगर, अरुणाचल प्रदेश: ₹80.38 प्रति लीटर
जम्मू, जम्मू और कश्मीर: ₹81.32 प्रति लीटर
संबा, जम्मू और कश्मीर: ₹81.58 प्रति लीटर
कठुआ, जम्मू और कश्मीर: ₹81.97 प्रति लीटर
उधमपुर, जम्मू और कश्मीर: ₹82.15 प्रति लीटर
चंडीगढ़: ₹82.44 प्रति लीटर
राजौरी, जम्मू और कश्मीर: ₹82.64 प्रति लीटर
स्रोत: इंडियन ऑयल
अफवाहों पर न दें ध्यान
सरकार ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराकर पेट्रोल पंपों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं। सटीक और प्रमाणित जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति और स्टॉक की स्थिति पर निरंतर नज़र रखने के लिए मंत्रालय द्वारा 24×7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी प्रकार की संदिग्ध खबर, वीडियो या तस्वीर PIB Fact Check को भेजिए, वास्तविकता बताएंगे -
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लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।और पढ़ें