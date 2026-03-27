Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के चेक करें आज के रेट, 2 दिन में बिक्री में 50% तक की उछाल

Mar 27, 2026 06:27 am IST

Petrol Diesel Price Today: शहर दर शहर पेट्रोल पंपों पर पैनिक बाइंग के चलते वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं। इस बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रोजाना की तरह पेट्रोल-डीजल के रेट अपडेट कर दी हैं। जबकि, ईरान-इजरायल युद्ध के बीच कच्चा तेल 100 डॉलर के पार है।

Petrol Diesel Price Today: शहर दर शहर पेट्रोल पंपों पर पैनिक बाइंग के चलते वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं। इस बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रोजाना की तरह पेट्रोल-डीजल के रेट अपडेट कर दी हैं। जबकि, ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध के बीच कच्चा तेल 100 डॉलर के पार है। ब्रेंट क्रूड आज सुबह सवा छह बजे के करीब 107.10 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। जबकि, WTI क्रूड 93.73 डॉलर प्रति बैरल पर है।

पेट्रोल-डीजल के क्या हैं आज के रेट पेट्रोल-डीजल के उपभोक्ताओं के लिए आज शुक्रवार को भी राहत है। इंडियन ऑयल, HPCL, भारत पेट्रोलियम समेत ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट नहीं बढ़ाए हैं। आज 27 मार्च की सुबह छह बजे जारी रेट के मुताबिक दिल्ली में सामान्य पेट्रोल की रिटेल कीमत ₹94.77 और डीजल 87.67 रुपये लीटर है। जबकि, XP95 पेट्रोल 101.89 और XG डीजल 91.49 रुपये प्रति लीटर है। बता दें मार्च 2024 में पेट्रोल-डीजल के दाम ₹2 प्रति लीटर घटाए गए थे। इसके बाद अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है।

दो दिन में पेट्रोल-डीजल की बिक्री में उछाल

इंडियन ऑयल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया है कि देशभर में पेट्रोल और डीजल की मांग में हाल के दिनों में अचानक वृद्धि देखी जा रही है। पिछले दो दिनों में बिक्री में अखिल भारतीय स्तर पर 15% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि कुछ स्थानों पर यह औसत दैनिक बिक्री की तुलना में 50% से अधिक तक पहुंची है।

भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाले शहर पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: ₹82.46 प्रति लीटर

ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश: ₹90.87 प्रति लीटर

सिलवासा, दादरा और नगर हवेली: ₹92.37 प्रति लीटर

दमन, दमन और दीव: ₹92.55 प्रति लीटर

हरिद्वार, उत्तराखंड: ₹92.78 प्रति लीटर

रुद्रपुर, उत्तराखंड: ₹92.94 प्रति लीटर

उना, हिमाचल प्रदेश: ₹93.27 प्रति लीटर

देहरादून, उत्तराखंड: ₹93.35 प्रति लीटर

नैनीताल, उत्तराखंड: ₹93.41 प्रति लीटर

स्रोत: इंडियन ऑयल

भारत में सबसे सस्ता डीजल बेचने वाले शहर पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: ₹78.05 प्रति लीटर

इटानगर, अरुणाचल प्रदेश: ₹80.38 प्रति लीटर

जम्मू, जम्मू और कश्मीर: ₹81.32 प्रति लीटर

संबा, जम्मू और कश्मीर: ₹81.58 प्रति लीटर

कठुआ, जम्मू और कश्मीर: ₹81.97 प्रति लीटर

उधमपुर, जम्मू और कश्मीर: ₹82.15 प्रति लीटर

चंडीगढ़: ₹82.44 प्रति लीटर

राजौरी, जम्मू और कश्मीर: ₹82.64 प्रति लीटर

स्रोत: इंडियन ऑयल

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