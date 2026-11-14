Petrol Diesel Price Today: आज 14 नवंबर को लखनऊ में पेट्रोल का रेट 101.86 रुपये; चेक करें अन्य शहरों का दाम
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Price Today 14 nov 2026: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज कोई भी बदलाव नहीं हुआ है
- अच्छी बात यह है कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है
Petrol Diesel Price Today 14 nov 2026: पिछले कुछ दिनों के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। क्रूड ऑयल का रेट इंटरनेशनल मार्केट में 90 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया है। हालांकि, इसके बाद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। आइए जानते हैं कि किस शहर में पेट्रोल और डीजल का कितना रेट है।
पेट्रोल का रेट (Petrol Price Today)
नई दिल्ली - 102.12 रुपये
कोलकाता - 113.51 रुपये
मुंबई - 111.21 रुपये
चेन्नई - 107.76 रुपये
लखनऊ - 101.86 रुपये
नोएडा - 101.96 रुपये
पटना - 113.37 रुपये
तिरुअनंतपुरम् - 115.49 रुपये
हैदराबाद - 116.51 रुपये
जयपुर - 110 रुपये प्रति लीटर
चंडीगढ़ - 101.54 रुपये प्रति लीटर
गुरुग्राम - 102.97 रुपये
बेंगलुरू - 111.68 रुपये
डीजल का कितना है रेट (Diesel Price Today)
दिल्ली - 95.20 रुपये
कोलकाता - 99.82 रुपये
चेन्नई - 99.55 रुपये
मुंबई - 97.83 रुपये
लखनऊ - 95.36 रुपये
नोएडा - 95.44 रुपये
पटना - 113.37 रुपये
तिरुअनंतपुरम् - 104.40 रुपये
हैदराबाद - 104.23 रुपये
जयपुर - 98.25 रुपये
बेंगलुरू - 99.56 रुपये
गुरुग्राम - 95.64 रुपये
चंडीगढ़ - 89.47 रुपये
तेल कंपनियों को हो रहा है घाटा
जेफरिज की रिपोर्ट के अनुसार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल और डीजल पर लगातार घाटा हो हा है। रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोल पर तेल कंपनियों को 12 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 27 रुपये प्रति लीटर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे पहले अक्टूबर में पेट्रोल पर 22 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 28 रुपये प्रति लीटर का नुकसान उठाना पड़ रहा था।
जेफरिज ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद तेल कंपनियों को पेट्रोल और डीजल पर नुकसान कम हो गया था। बता दें, आखिरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेल कंपनियों ने जून के महीने में बढ़ोतरी की थी। तब पेट्रोल और डीजल का रेट 7.5 रुपये प्रति लीटर तक मंहगा हो गया था।
बीते महीने कुछ प्राइवेट कंपनियों ने फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा किया था।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
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