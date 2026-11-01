Petrol Diesel Price Today: आज 1 नवंबर को दिल्ली से लेकर पटना तक किस रेट पर बिक रहा पेट्रोल-डीजल
मुख्य बातें
- Petrol Diesel Price Today: कच्चे तेल का रेट इस समय 110 डॉलर प्रति बैरल के पार बिक रहा है
- इसके बाद भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में आज 1 नवंबर को कई भी बढ़ोतरी नहीं की है
Petrol Diesel Price Today: आज 1 नवंबर 2026 को पेट्रोल और डीजल के रेट जारी हो गए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कोई भी बदलाव कीमतों में नहीं किया है। कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों के बाद भी कंपनियों की तरफ से पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं। बता दें, आखिरी बार कीमतों में बढ़ोतरी मई के महीने में देखने को मिली थी।
कच्चे तेल की कीमतों में उबाल (Crude Oil Price Today)
क्रूड ऑयल का रेट इस समय 110 डॉलर प्रति बैरल के पार बिक रहा है। जिसकी वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर काफी दबाव है। युद्ध शुरू होन से पहले क्रूड ऑयल का रेट 70 डॉलर प्रति बैरल के करीब था। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है।
दिल्ली से लेकर पटना तक क्या चल रहा है पेट्रोल का रेट (petrol price today)
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज रविवार 1 नवंबर को पेट्रोल का रेट 102.12 रुपये, मुंबई में 111.21 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में 113.51 रुपये, चेन्नई में 107.76 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।
बेंगलुरू में पेट्रोल का रेट 111.68 रुपये, हैदराबाद में 116.15 रुपये प्रति लीटर और गुरुग्राम में 102.97 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल का रेट आज है। हैदराबाद में पेट्रोल का रेट आज 116.15 रुपये प्रति लीटर और तिरुअनंतपुरम् में दाम 115.49 रुपये प्रति लीटर है। बता दें, बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल का रेट आज 113.37 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है।
डीजल किस रेट पर बिक रहा है? (Diesel price today)
मुंबई में डीजल का रेट आज 97.83 रुपये प्रति लीटर, दिल्ली में आज 1 नवंबर को डीजल का रेट 95.20 रुपये के स्तर पर है। नोएडा में दाम 95.44 रुपये प्रति लीटर है। चंडीगढ़ में पेट्रोल का रेट 99.55 रुये प्रति लीटर बिक रहा है।
पटना में दाम 99.36 रुपये, जयपुर में रेट 98.25 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में डीजल का रेट 99.82 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर है। बता दें, हैदराबाद में डीजल का रेट 104.23 रुपये तिरुअनंतपुरम् में 104.40 रुपये के स्तर पर है।
नायरा और जियो-बीपी ने बढ़ाया था दाम
इस साल नायरा और जियो बीपी ने दूसरी बार कीमतों में इजाफा किया है। आखिरी बार इन कंपनियों ने पेट्रोल के दाम को 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल के रेट में 3 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया है।
वहीं, सरकारी कंपनियों ने आखिरी बार कीमतों में बढ़ोतरी मई के महीने में की गई थी। तब लगातार 4 बार दाम बढ़ाए गए थे।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।