Petrol Diesel Price: पेट्रोल,डीजल 3-3 रुपये महंगा, UP, बिहार से लेकर बंगाल और तमिलनाडु तक क्या है दाम
Petrol Diesel Price statewise: कल शुक्रवार को सरकारी तेल कंपनियो ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपये इजाफा कर दिया था। 4 साल के बाद पेट्रोल और डीजल का रेट इन कंपनियों ने बढ़ाया था।
Petrol Diesel Price statewise: आज शनिवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जारी कर दी हैं। कल के मुकाबले आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले शुक्रवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के रेट में 3-3 रुपये का इजाफा किया था। 4 साल के बाद पहली बार तेल कंपनियों की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। कच्चे तेल की कीमतों में जारी तेजी ने तेल कंपनियों को कीमतों को बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया। आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर राजस्थान, तमिलनाडु और बंगाल में क्या चल रहा है रेट?
उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल का क्या है रेट? (Petrol Diesel price in UP)
प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में पेट्रोल का रेट 2.82 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद 97.55 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। वहीं, डीजल का दाम इस शहर में 2.96 रुपये बढ़ने के बाद 90.82 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर बिक रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा की बात करें तो यहां पेट्रोल के दाम में 3.04 रुपये से बढ़कर 97.78 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं, डीजल 3.21 रुपये महंगा हो गया। जिसकी वजह से शुक्रवार से डीजल इस शहर में 91.02 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।
बिहार में किस रेट पर बिक रहा पेट्रोल और डीजल? (Petrol Diesel price in Bihar)
पटना में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल 94.63 रुपये प्रति लीटर और डीजल 108.58 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। प्रीमियम पेट्रोल इस शहर में 117.46 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।
बंगाल में आज क्या चल रहा है पेट्रोल और डीजल का रेट? (Petrol Diesel price in Bengal)
जिन 5 राज्यों में चुनाव खत्म हुए हैं उसमें पश्चिम बंगाल भी एक था। कोलकाता में पेट्रोल का रेट 3.25 रुपये बढ़ने के बाद 108.70 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। वहीं, डीजल 3.11 रुपये बढ़ने के बाद 95.13 में बिक रहा है।
तमिलनाडु में क्या है पेट्रोल और डीजल का लेटेस्ट रेट? (Petrol Diesel price in tamilnadu)
चेन्नई में पेट्रोल का रेट 2.87 रुपये बढ़ने के बाद 103.67 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। वहीं, डीजल का रेट चेन्नई में 2.86 रुपये बढ़ गया है। जिसके बाद चेन्नई में डीजल कल यानी शुक्रवार से 95.25 रुपये के स्तर पर बिक रहा है।
अन्य राज्यों में किस भाव बिक रहा पेट्रोल
बेंगलुरू में पेट्रोल का रेट 3.25 रुपये बढ़ने के बाद 106.21 रुपये, भुवनेश्वर में 3.22 रुपये की बढ़ोतरी के बाद 104.19 रुपये, चंडीगढ़ में 2.97 रुपये से बढ़कर 97.27 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। हैदराबाद में 3.39 रुपये से बढ़कर 110.89 रुपये के स्तर पर पेट्रोल का रेट पहुंच गया।
प्राइवेट कंपनियों ने पहले ही बढ़ा दिए पेट्रोल और डीजल के रेट (Petrol Diesel Price News)
मार्च में नायरा ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया था। तब कंपनी ने पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये और डीजल की कीमतों में 3 रुपये की बढ़ोतरी की थी। वहीं, 1 अप्रैल के शेल इंडिया की तरफ से पेट्रोल के रेट में 7.41 रुपये और डीजल के दाम में 25 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया था।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।