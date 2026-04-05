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अमेरिका में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा, युद्ध का असर दिखना शुरू, चौतरफा महंगाई की मार

Apr 05, 2026 02:39 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में 1 डॉलर से अधिक का इजाफा देखने को मिला है। शुक्रवार को देश में पेट्रोल का रेट 4.09 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया। जोकि अगस्त 2022 के बात का उच्चतम स्तर है।

अमेरिका में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा, युद्ध का असर दिखना शुरू, चौतरफा महंगाई की मार

Iran War: युद्ध का असर अब ईरान या खाड़ी के देशों की सीमाओं के भी पार जा रहा है। अमेरिका भी अब इससे अछूता नहीं रह गया है। देश में तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। जिसकी वजह अन्य सामान का रेट बढ़ रहा है। बता दें, ईरान युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल को क्रॉस कर गई हैं। जिसका असर अब साफ-साफ दिखना शुरू हो गया है। ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने किराए में इजाफा कर रही हैं।

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पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल

जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में 1 डॉलर से अधिक का इजाफा देखने को मिला है। शुक्रवार को देश में पेट्रोल का रेट 4.09 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया। जोकि अगस्त 2022 के बात का उच्चतम स्तर है। डीजल की बात करें तो यह एक साल में 3.64 डॉलर प्रति गैलन से बढ़कर 5.53 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार डीजल की कीमतों में उछाल की वजह से फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्टेशन पर असर पड़ा है। बता दें, कंपनियां इन बढ़ी कीमतों को अपने ऊपर लेने की जगह अन्य पर इसका बोझ डाल रही हैं।

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अमेजन ने घोषणा की है कि 17 अप्रैल से थर्ड पार्टी सेलर पर 3.5 प्रतिशत का फ्यूल सरचार्ज लगाया जाएगा। यूएस पोस्टल सर्विसेज ने भी सरचार्ज लगाने की बात कही है। पैकेज और एक्सप्रेस मेल डिलीवरी पर 8 प्रतिशत फ्यूल फीस लगाया जाएगा।

जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में रिफाइन किए फ्यूल प्रोडक्ट्स की कमी अप्रैल के अंत या मई तक पड़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार इसका अधिक असर कैलिफोर्निया तक रहने की उम्मीद है।

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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज प्रभावित

ईरान युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक तरह से बंद ही हो गया है। जिसकी वजह से कच्चे तेल से लेकर एलपीजी तक की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। युद्ध जल्द समाप्त नहीं हुआ तो भारत सहित अनेकों एशियाई देशों के सामने एनर्जी संकट खड़ा हो सकता है। खासकर एलपीजी के मोर्चे पर।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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