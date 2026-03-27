Petrol-Diesel नहीं होगा सस्ता, आम आदमी को नहीं मिलने जा रही कोई राहत, सरकार का आया बयान
Petrol Diesel Price Today: सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी में कटौती का कोई भी फायदा आम-आदमी को नहीं होने जा रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि पंप पर बिकने वाले तेल की कीमतों में कोई गिरावट नहीं होने जा रही है।
Petrol Diesel Price Today: सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में आज 10 प्रति लीटर की कटौती का ऐलान किया है। हालांकि, इसका फायदा जनता का नहीं मिलेगा। सरकार की तरफ से कहा गया है कि तेल कंपनियों को हो रहे घाटे की वजह से यह फैसला लिया गया है। बता दें, क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज इजाफे के बाद भी नायरा को छोड़कर किसी अन्य कंपनी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया था। जिसकी वजह से तेल कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है।
क्या कहा है मंत्रालय ने
पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने जारी बयान में कहा कि पेट्रोल और डीजल के रिटेल पंप की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। एक्साइज ड्यूटी में जो कटौती की गई है उसका असर पंप की कीमतों पर नहीं पड़ेगा। इसका फायदा तेल मार्केटिंग कंपनियों को होगा। जो इस समय महंगा क्रूड ऑयल खरीदकर कम कीमतों में पेट्रोल और डीजल बेच रही हैं।
सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती का फैसला ऐसे समय में किया जब क्रूड ऑयल का रेट 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है। बता दें, इस शुल्क कटौती की वजह से 1.75 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त बोझ सरकार पर पड़ेगा।
पेट्रोल-डीजल की कीमतों को हर 15 दिन में रिव्यू करेगी सरकार
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) के चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को हर 15 दिन में सरकार रिव्यू करेगी। वेस्ट एशिया में जारी संघर्ष पर पैनी नजर रखी जा रही है।
पेट्रोल और डीजल के एक्सपोर्ट पर सरकार ने लगाया टैक्स
पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपये कर दिया गया है, जबकि डीजल पर इसे 10 रुपये से घटाकर शून्य कर दिया गया है। साथ ही, सरकार ने डीजल के निर्यात पर 21.5 रुपये प्रति लीटर और विमान ईंधन पर 29.5 रुपये प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगाया है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।