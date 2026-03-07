पाकिस्तान में 55 रुपये महंगा हुआ तेल, पेट्रोल 321 और डीजल का रेट 335 रुपये पहुंचा, पंप के बाहर लम्बी लाइन
Petrol Diesel price in Pakistan: पाकिस्तानी सरकर ने कीमतों में 55 रुपये का इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल का रेट 321.17 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं, डीजल का भाव 335.86 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है।
Petrol Diesel price in Pakistan: अमेरिका और ईरान के बीच जारी युध्द का बुरा असर पाकिस्तान पर पड़ा है। पड़ोसी देश में तेल की कीमतों में शुक्रवार और शनिवार की रात को बढ़ोतरी देखने को मिली है। पाकिस्तानी सरकर ने कीमतों में 55 रुपये का इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल का रेट 321.17 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं, डीजल का भाव 335.86 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। बता दें, पाकिस्तान पूरी तरह से तेल के आयात पर निर्भर है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता प्रभावित होने के बाद से ही पाकिस्तान में तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में कच्चे तेल का रेट 100 डॉलर प्रति बैरल को क्रॉस कर सकता है।
कहां से तेल मंगाता है पाकिस्तान
पड़ोसी देश पाकिस्तान अपना अधिकतर कच्चा तेल सउदी अरब और यूएई से मंगाता है। यह सभी तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते से आता है। ऐसे में इस रास्तें कोई व्यवधान सप्लाई चेन को प्रभावित करेगा। बता दें, कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला इमरजेंसी मीटिंग में लिया गया है। इस मीटिंग में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब और पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक मौजूद थे।
पाकिस्तान में पेट्रोल पंप पर लगी भीड़
तेल की कीमतों में हुए अचानक बढ़ोतरी के बाद कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप के बाहर लम्बी कतारें देखी जा रही है। बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल पंप पर अपनी गाडियां लेकर पहुंच रहे हैं। बता दें, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा देश में पर्याप्त मात्रा में कच्चे तेल का रिजर्व है।
पाकिस्तान के अधिकारियों को कहना है कि तेल की कीमतों पर हर हफ्ते समीक्षा की जाएगी। बता दें, कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि IMF ने भी पाकिस्तान को इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से देश में तेल की कीमतों को एडजस्ट करने की सलाह दी है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।