Petrol Diesel price: 10-10 रुपये अभी और महंगा होगा पेट्रोल, डीजल? 2-3 हफ्ते में बढ़ जाएगा दाम : रिपोर्ट
Petrol Diesel price hike updates: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आने वाले समय में 10-10 रुपये का अभी और इजाफा देखने को मिल सकता है। नई फाइनेंशियल रिपोर्ट में यह बात कही गई है।
Petrol Diesel price hike updates: शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया था। तब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 3-3 रुपये की बढ़ोतरी की थी। आने वाले समय में अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अभी और इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोल और डीजल का रेट 10-10 रुपये बढ़ाया जा सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दाम में यह बढ़ोतरी अगले दो से तीन हफ्तों में की जा सकती है।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुए इजाफे, घरेलू सिलेंडर का दाम बढ़ने और दूध की कीमतों में कई बढ़ोतरी की वजह से खुदरा महंगाई आने वाले महीनों में 0.42 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। अर्थशास्त्रियों ने यह उम्मीद जताई है।
10-10 रुपये बढ़ेगा पेट्रोल और डीजल का रेट (Petrol Diesel Next price hike)
Emkay Global ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा घाटे को व्यवस्थित करने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10-10 रुपये का इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह बढ़ोतरी या तो एक बार में हो सकती है। या फिर दो से तीन हफ्तों में हो सकती है।
1 लीटर पर हो रहा है 17-18 रुपये का नुकसान (Petrol Diesel Loss)
रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में 1 लीटर तेल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 17 रुपये से 18 रुपये तक का नुकसान झेलना पड़ा है। वह भी तब जब सरकार ने मार्च के महीने में एक्साइज ड्यूटी को 10-10 रुपये घटा दिया था। बता दें, कीमतों में इजाफा ना होने के वजह से तेल कंपनियों को इस तिमाही में 57000 करोड़ रुपये से 58000 करोड़ रुपये तक नुकसान झेलना पड़ सकता है।
क्या चल रहा है रेट? (Crude Oil Rate)
कच्चे तेल की कीमतों में जारी तेजी ने तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ा दिया है। युद्ध से पहले जहां क्रूड ऑयल का रेट 70 डॉलर प्रति बैरल के आस-पास था। जोकि अब 100 डॉलर प्रति बैरल को क्रॉस कर गया है। लम्बे समय से कीमतें 100 डॉलर के पार बनी हुई है।
अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम को बढ़ाया
तेल की कीमतों में इजाफा से पहले ही मदर डेयरी और अमूल ने दूध के दाम को बढ़ा दिया था। इन कंपनियों ने 2-2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। ऐसे में स्थानीय कंपनियां भी आने वाले समय में दूध के दाम को बढ़ा सकती हैं।
आम आदमी पर बढ़ रहा है बोझ
पेट्रोल-डीजल से लेकर दूध तक आम आदमी के ऊपर बोझ बढ़ने वाला है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अन्य सेक्टर्स पर भी पड़ता है। यहां भी कीमतों में इजाफा जल्द देखने को मिल सकता है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।