₹5.30 महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल के दाम भी ₹3 बढ़े, LPG संकट के बीच बड़ा झटका

Mar 26, 2026 01:40 pm IST

Petrol- Diesel Price Hike: देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर आम लोगों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है।

Petrol- Diesel Price Hike: देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर आम लोगों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल के दाम ₹5.30 प्रति लीटर और डीजल के दाम ₹3 प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं। इस बढ़ोतरी के पीछे वैश्विक कारण बताए जा रहे हैं, खासकर पश्चिम एशिया में चल रहे ईरान-अमेरिका संघर्ष के चलते ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ा है।

वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित दरअसल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और तेल से जुड़े ठिकानों पर हमलों की वजह से वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। खास तौर पर Strait of Hormuz जैसे अहम समुद्री रास्ते पर दबाव बढ़ने से कच्चे तेल की आवाजाही पर असर पड़ा है। यही कारण है कि भारत जैसे आयात-निर्भर देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में धीरे-धीरे उछाल देखने को मिल रहा है।

चेक करें अपने शहर के पेट्रोल रेट अगर शहरों की बात करें तो हैदराबाद में पेट्रोल ₹107.46 प्रति लीटर के साथ सबसे महंगा बिक रहा है, जबकि कोलकाता और मुंबई में भी कीमतें ₹100 के पार पहुंच चुकी हैं। वहीं बैंगलोर, चेन्नई और भुवनेश्वर जैसे शहरों में भी पेट्रोल की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं। एनसीआर में गुड़गांव और नोएडा में कीमतें थोड़ी कम जरूर हैं, लेकिन यहां भी बढ़ोतरी का असर साफ दिख रहा है। आइए चेक करें चार्ट-

शहर - कीमत (रु. प्रति लीटर) हैदराबाद - 107.46

कोलकाता - 105.41

मुंबई - 103.54

बेंगलुरु - 102.92

भुवनेश्वर - 101.19

चेन्नई - 100.80

गुरुग्राम - 95.57

नोएडा- 95.16

चेक करें अपने शहर के डीजल के रेट डीजल के मोर्चे पर भी हालात कुछ अलग नहीं हैं। हैदराबाद में डीजल ₹95.70 प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जो देश के बड़े शहरों में सबसे ज्यादा है। चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में भी डीजल ₹90 के आसपास या उससे ऊपर बना हुआ है। इससे ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा के सामान की कीमतों पर भी असर पड़ने की आशंका है। आइए चेक करें चार्ट-

शहर - कीमत (रु. प्रति लीटर) हैदराबाद - 95.70

भुवनेश्वर - 92.77

चेन्नई - 92.39

कोलकाता - 92.02

बेंगलुरु - 90.99

मुंबई - 90.03

नोएडा - 88.31

गुरुग्राम - 88.03