₹5.30 महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल के दाम भी ₹3 बढ़े, LPG संकट के बीच बड़ा झटका
Petrol- Diesel Price Hike: देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर आम लोगों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है।
Petrol- Diesel Price Hike: देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर आम लोगों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल के दाम ₹5.30 प्रति लीटर और डीजल के दाम ₹3 प्रति लीटर तक बढ़ा दिए हैं। इस बढ़ोतरी के पीछे वैश्विक कारण बताए जा रहे हैं, खासकर पश्चिम एशिया में चल रहे ईरान-अमेरिका संघर्ष के चलते ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ा है।
वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित
दरअसल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और तेल से जुड़े ठिकानों पर हमलों की वजह से वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। खास तौर पर Strait of Hormuz जैसे अहम समुद्री रास्ते पर दबाव बढ़ने से कच्चे तेल की आवाजाही पर असर पड़ा है। यही कारण है कि भारत जैसे आयात-निर्भर देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में धीरे-धीरे उछाल देखने को मिल रहा है।
चेक करें अपने शहर के पेट्रोल रेट
अगर शहरों की बात करें तो हैदराबाद में पेट्रोल ₹107.46 प्रति लीटर के साथ सबसे महंगा बिक रहा है, जबकि कोलकाता और मुंबई में भी कीमतें ₹100 के पार पहुंच चुकी हैं। वहीं बैंगलोर, चेन्नई और भुवनेश्वर जैसे शहरों में भी पेट्रोल की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं। एनसीआर में गुड़गांव और नोएडा में कीमतें थोड़ी कम जरूर हैं, लेकिन यहां भी बढ़ोतरी का असर साफ दिख रहा है। आइए चेक करें चार्ट-
शहर - कीमत (रु. प्रति लीटर)
हैदराबाद - 107.46
कोलकाता - 105.41
मुंबई - 103.54
बेंगलुरु - 102.92
भुवनेश्वर - 101.19
चेन्नई - 100.80
गुरुग्राम - 95.57
नोएडा- 95.16
चेक करें अपने शहर के डीजल के रेट
डीजल के मोर्चे पर भी हालात कुछ अलग नहीं हैं। हैदराबाद में डीजल ₹95.70 प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जो देश के बड़े शहरों में सबसे ज्यादा है। चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में भी डीजल ₹90 के आसपास या उससे ऊपर बना हुआ है। इससे ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा के सामान की कीमतों पर भी असर पड़ने की आशंका है। आइए चेक करें चार्ट-
शहर - कीमत (रु. प्रति लीटर)
हैदराबाद - 95.70
भुवनेश्वर - 92.77
चेन्नई - 92.39
कोलकाता - 92.02
बेंगलुरु - 90.99
मुंबई - 90.03
नोएडा - 88.31
गुरुग्राम - 88.03
इधर, पेट्रोल-डीजल की संभावित कमी की खबरों के बीच कुछ राज्यों में लोग घबराकर पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों में लग रहे हैं। खासकर गुहावटी समेत असम के कई इलाकों में पैनिक बाइंग देखने को मिली है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और सप्लाई सामान्य बनी हुई है, फिर भी सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें