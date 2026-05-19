एक साथ नहीं बढ़ेंगे दाम, धीरे-धीरे होगा पेट्रोल और डीजल महंगा : रिपोर्ट
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक साथ इजाफा नहीं होगा। लेकिन धीरे-धीरे कीमतें बढ़ती रहेंगी। नई रिपोर्ट में यह बात सामने आई है।
Petrol Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 19 मई, दिन मंगलवार को भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 90 पैसे तक दाम आज पेट्रोल और डीजल के बढ़ा दिए। इससे पहले तेल की कीमतों में शुक्रवार को इजाफा किया गया था। तब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। यानी महज एक हफ्ते में ही पेट्रोल और डीजल का रेट 4-4 रुपये बढ़ गया है। लेकिन यह अंतिम बढ़ोतरी नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में धीरे-धीरे इजाफा होता रहेगा।
बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अभी आगे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यह बढ़ोतरी एक साथ ना होकर धीरे-धीरे होगी। रिपोर्ट के अनुसार तेल कंपनियां पिछले 75 दिनों में हुए घाटे के लिए आगे भी तेल की कीमतों में इजाफा करेंगी।
सरकार का क्या कहना है? (Oil Price hike news)
सोमवार को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा कहती हैं कि तेल कंपनियों को हर दिन 750 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा था। 15 मई के बाद से घाटे में गिरावट आई है।
एक साथ नहीं बढ़ेंगे
रिपोर्ट के अनुसार ऑयर मार्केटिंग कंपनियां एक साथ ही ग्राहकों पर पूरा बोझ नहीं डालेंगी। तेल कंपनियों को हर दिन कच्चे तेल की कीमतों में जारी उछाल की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है।
कच्चे तेल की कीमतों में जारी तेजी ने बढ़ाई टेंशन
मौजूदा समय में क्रूड ऑयल के रेट की वजह से टेंशन बढ़ गई है। युद्ध के पहले कच्चे तेल का रेट 70 डॉलर प्रति बैरल के करीब था। जोकि अब 110 डॉलर प्रति बैरल के करीब बिक रहा है। यही वजह है कि सरकार की तरफ से तेल की बचत करने की अपील की जा रही है।
25 रुपये तक बढ़ सकते हैं दाम?
इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कच्चे तेल की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 25-25 रुपये का इजाफा आने वाले दिनों में किया जा सकता है। हालांकि, सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
एलपीजी ने भी बढ़ाई है टेंशन
मौजूदा समय में सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही एलपीजी ने भी टेंशन बढ़ा दी है। एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। जिसकी वजह से सरकार को घरेलू स्तर पर एलपीजी प्रोडक्शन के लिए कंपनियों को निर्देश देना पड़ा है। बता दें, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी सबकी की कीमतों में बीते 3 महीनों के दौरान बढ़ोतरी देखने को मिली है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।