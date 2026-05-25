पेट्रोल-डीजल की चौथी मार! देश के सिर्फ इन 3 इलाकों में दाम ₹100 से कम, 11 दिनों में ₹8 तक बढ़ी कीमत

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी उछाल आया है। पिछले 11 दिनों के भीतर तेल कंपनियों ने चौथी बार दाम बढ़ाए हैं, जिससे देश भर में पेट्रोल औसतन ₹7.5 से ₹8 प्रति लीटर महंगा हो गया है। आइए जानते हैं कि देश के वो कौन से शहर हैं, जहां रेट ₹100 से कम है।

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल (Crude Oil) की बढ़ती कीमतों और मिडिल ईस्ट (पश्चिम एशिया) में बढ़ते तनाव का सीधा असर अब भारतीयों की जेब पर दिखने लगा है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक नई और कड़वी हकीकत की तरफ बढ़ रही हैं, जहां लगभग पूरे देश में पेट्रोल ₹100 प्रति लीटर के पार जा चुका है। सरकारी तेल कंपनियों (जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन) द्वारा हाल ही में की गई बढ़ोतरी के बाद सोमवार को पेट्रोल के दामों में औसतन ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल में ₹2.71 प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। यह पिछले 11 दिनों के भीतर ईंधन की कीमतों में चौथी बढ़ोतरी है।

एनडीटीवीप्रॉफिट (ndtvprofit) की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ताजा बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹102.12 प्रति लीटर और डीजल की कीमत ₹95.20 प्रति लीटर पर पहुंच गई है। 15 मई के बाद से अब तक देश भर में पेट्रोल के दाम करीब ₹7.5 से ₹8 प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं। इस बढ़ोतरी ने भारत के लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ₹100 के पार धकेल दिया है, जबकि कई राज्यों में तो कीमतें ₹110 प्रति लीटर के आंकड़े को भी पार कर चुकी हैं।

सिर्फ 3 इलाकों में पेट्रोल ₹100 से नीचे

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पूरे भारत में अब केवल तीन ही ऐसे क्षेत्र बचे हैं, जहां पेट्रोल की कीमत ₹100 प्रति लीटर से कम है।

1- दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव:- यहां पेट्रोल की कीमत ₹100 के बिल्कुल करीब यानी ₹99.50 प्रति लीटर पर है।

2- अरुणाचल प्रदेश:- यहां पेट्रोल फिलहाल ₹97.99 प्रति लीटर पर बिक रहा है।

3- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह:- यहां देश का सबसे सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, जिसकी कीमत ₹88.66 प्रति लीटर है।

अलग-अलग शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में यह अंतर वहां की परिवहन लागत (Transport Cost), डीलर कमीशन और स्थानीय करों (VAT/Local Taxes) की वजह से होता है। लेकिन, कुल मिलाकर देखें तो वैश्विक बाजार का दबाव साफ नजर आ रहा है।

किन राज्यों में है सबसे महंगा पेट्रोल?

जिन राज्यों में टैक्स और स्थानीय उपकर (Levies) ज्यादा हैं, वहां पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में देश का सबसे महंगा पेट्रोल ₹117.75 प्रति लीटर मिल रहा है। इसके बाद तेलंगाना में ₹115.73 और केरल में ₹115.49 प्रति लीटर है। इसके अलावा ₹110 का आंकड़ा पार करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, सिक्किम और कर्नाटक शामिल हैं। वहीं, तमिलनाडु, ओडिशा और पंजाब जैसे बड़े राज्यों में पेट्रोल ₹105 प्रति लीटर से काफी ऊपर बना हुआ है।

इस बढ़ोतरी का तेल कंपनियों पर क्या असर होगा?

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पहले खुलासा किया था कि तेल विपणन कंपनियां (OMCs) रोजाना करीब ₹1,000 करोड़ का नुकसान उठा रही थीं और वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में उन्हें 1 लाख करोड़ से 1.2 लाख करोड़ रुपये के भारी नुकसान का डर था।