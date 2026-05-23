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76 दिन तक उठाया कच्चे तेल का बोझ, कीमतों की बढ़ोतरी पर सरकार ने क्या कहा? हर राज्य में अलग क्यों है पेट्रोल-डीजल का रेट

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Petrol diesel price today: आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। आज की बढ़ोतरी के बाद कुछ राज्यो में पेट्रोल का रेट 112 रुपये प्रति लीटर को क्रॉस कर गया है। 

76 दिन तक उठाया कच्चे तेल का बोझ, कीमतों की बढ़ोतरी पर सरकार ने क्या कहा? हर राज्य में अलग क्यों है पेट्रोल-डीजल का रेट

Petrol diesel price today: शनिवार 23 मई को एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज शनिवार को पेट्रोल की कीमतों में 0.87 रुपये और डीजल की कीमतों में 0.91 रुपये का लीटर की बढ़ोतरी की है। महज 10 के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 बार इजाफा किया जा चुका है। इस दौरान पेट्रोल और डीजल का रेट करीब 5 रुपये बढ़ गया है। इस इजाफे के बाद केंद्र सरकार का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों की वजह से यह बढ़ोतरी करनी पड़ी है। युद्ध शुरू होने के 76 दिन तक क्रूड ऑयल की बढ़ी कीमतों का दबाव सरकार ने खुद उठाया था। बता दें, केंद्र सरकार का कहना है कि हालिया बढ़ोतरी के बाद भी अन्य देशों की तुलना में भारत में पेट्रोल और डीजल का रेट उतना नहीं बढ़ा है।

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हर राज्य में क्यों अलग है पेट्रोल और डीजल का दाम?

केंद्र की तरफ से कहा गया है कि अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमत अलग होने की वजह वैल्यू एडेड टैक्स है। यह VAT राज्य सरकारों की तरफ से लगाया जाता है। जिसके कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में पेट्रोल और डीजल का रेट भी अलग-अलग रहता है।

केंद्र का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया एक्साइज ड्यूटी हर एक ही रहता है। लेकिन राज्य दर राज्य पंप पर अलग पेट्रोल और डीजल का रेट होने की वजह VAT है। सरकार का कहना है कि राज्यों की तरफ से अधिक VAT लगाया जाता है।

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केंद्र सरकार का कहना है, “कुछ राज्य तेल पर 30 प्रतिशत या उससे अधिक का VAT लगाते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी रहता है। कुछ राज्य हैं जो प्रति लीटर पेट्रोर और डीजल पर 20 प्रतिशत के करीब VAT लगाते हैं। साथ वह कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं वसूलते हैं।”

इन राज्यों में 112 रुपये के पार पहुंचा दाम

कुछ राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 112 रुपये प्रति लीटर को क्रॉस कर गई हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में पेट्रोल का दाम 112 रुपये प्रति लीटर से अधिक हो गया है। आंध्र प्रदेश की तरफ से 31% VAT और 4 रुपये प्रति लीटर रोड डेवलपमेंट सेस वसूला जाता है। जिसकी वजह से इस राज्य में वैट 35 प्रतिशत के करीब पहुंच गया है। तेलांगाना में पेट्रोल का रेट 116 रुपये प्रति लीटर है।

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जिन राज्यों में VAT कम है वहां पेट्रोल और डीजल का रेट भी कम है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गोवा और असम में पेट्रोल का रेट 102 रुपये प्रति लीटर या उससे कम है।

सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में की है कटौती

27 मार्च 2026 को केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को 10-10 रुपये प्रति लीटर घटा दिया था। यह कटौती सरकार ने आम आदमी को इंटरनेशनल मार्केट के दबाव से बचाने और तेल कंपनियों को राहत देने के लिए की गई थी।

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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